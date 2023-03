Agricoltura 4.0 sfonda il tetto dei 2 miliardi di giro d’affari

«Nelle scelte delle imprese prevalgono – ha aggiunto Chiara Corbo – le tecnologie per raccogliere, memorizzare, analizzare dati in mobilità e nel cloud, con soluzioni tecnologiche trasversali ai diversi comparti e focalizzate sulle fasi di coltivazione, semina/piantamento e raccolta in campo, anche se crescono pure quelle volte a supportare le fasi di pianificazione e logistica. E diventa sempre più importante l’interoperabilità tra le soluzioni. È fondamentale infatti consentire l'integrazione di dati raccolti dai diversi sistemi, interni o esterni».

Nelle industrie alimentari, ed esclusi i software gestionali, le soluzioni più utilizzate sono quelle basate sulla tecnologia cloud computing (58%), i QR Code (56%), quelle abilitate da tecnologia mobile (45%) e le soluzioni di advanced automation come robot e cobot, ovvero gli strumenti meccanici che interagiscono con l'uomo (34 per cento).

Nell’industria di trasformazione continuano a intercettare investimenti tecnologici gli ambiti della tracciabilità alimentare e del controllo qualità. «L’88% delle imprese – aggiungono all’Osservatorio – utilizza o sperimenta soluzioni tecnologiche, come software gestionali integrati (56%), soluzioni mobile (26%) e cloud (21%) per ridurre i tempi richiesti per la rintracciabilità dei prodotti in caso di criticità e snellire i processi di inserimento dei dati, riducendo il margine di errore. La tendenza all’innovazione è confermata anche guardando all’offerta tecnologica: in Italia, il 75% delle soluzioni digitali per la tracciabilità alimentare è abilitato da tecnologie innovative e il 17% di queste è proposto da start up, che in questo ambito offrono soluzioni basate su tecnologia blockchain».

Nonostante i numeri positivi non mancano però le criticità. «Le opportunità di sviluppo di tecnologie ancora poco impiegate e conosciute appaiono limitate – concludono all’Osservatorio Smart Agrifood – poco meno del 30% delle aziende dichiara di voler investire in nuove soluzioni entro i prossimi tre anni. L’80% che non intende investire perché ha già implementato una o più soluzioni digitali e quindi ora intende misurarne i benefici prima di procedere con nuovi investimenti».