Agricoltura

5

Ridotta l’accisa sulla produzione di birra

Prevista una riduzione della misura dell’accisa sulla birra realizzata nei piccoli birrifici indipendenti. La riduzione si applica in misura pari al 20, 30 o 50% a seconda della produzione annua. Rimodulata, inoltre, la misura dell’accisa

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 985-987

6

Qualifica mantenuta di imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo che non riesce a verificare la prevalenza dell’attività a causa di calamità naturali, mantiene comunque la qualifica in attesa della ripresa, purché si approvvigioni di prodotti agricoli da altri imprenditori agricoli e comunque non oltre 3 anni

1° gennaio 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 988

7

Istituito un fondo per i rischi catastrofali

Istituito un fondo mutualistico per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022

Nel 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 515-519

8

Fondo per incentivare l’imprenditoria femminile

Spesa di 50 milioni per il 2022 al fine di incentivare l’imprenditoria femminile e altre misure Ismea per il potenziamento e la competitività delle imprese agricole

Nel 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, commi 523-525

9

Nuovo sostegno alla filiera della carne

Per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, per il 2022 è autorizzata, in favore dell'Ismea, la spesa di 10 milioni di euro per la concessione di garanzie

Nel 2022

Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 522

