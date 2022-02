Agricoltura biologica, ddl alla Camera: ecco cosa prevede e perché ha acceso polemiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo un lungo e travagliato iter, è alla fine approdato in aula alla Camera il disegno di legge di 21 articoli che regola il settore dell’agricoltura biologica (“Disposizioni in materia di tutela, sviluppo, competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificate dal Senato). Il via libera al provvedimento è atteso con ansia e sollecitato fortemente dalle associazioni agricole, che lo considerano un passo cruciale per fissare norme e standard per un settore in rapido sviluppo, ma il mondo scientifico sta chiedendo da mesi di eliminare dal testo ogni riferimento all’agricoltura biodinamica, considerata una pratica priva di fondamenti scientifici e che rasenta superstizione ed esoterismo.

Il lungo iter parlamentare

Approvato in Senato il 20 maggio 2021 e trasmesso alla Camera quattro giorni dopo, il Ddl “Agricoltura con metodo biologico” era approdato alla Camera nella seconda metà di giugno, con l’esame da parte della Commissione Agricoltura. I riferimenti all’agricoltura biodinamica sono contenuti negli articoli 1, 5 e 8 del Ddl e sono questi che la comunità scientifica nei mesi scorsi ha chiesto più volte di modificare. Sotto la lente l’equiparazione dell’agricoltura biodinamica al metodo biologico, e in particolare il passaggio in cui si prevede che «i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell’agricoltura biodinamica». In questi mesi, però, nessuna modifica è stata apportata al testo del Ddl.

Le perplessità del mondo scientifico

«Sono favorevole all’agricoltura biologica, ma la biodinamica è altra cosa», ha sottolineato il Nobelper la Fisica 2021 Giorgio Parisi. Lasciare inalterato il testo del Ddl significa, per il Parlamento, affermare «la validità di metodi previsti da Steiner come l’uso di letame maturato nelle corna di vacca, oppure di fiori di Achillea sepolti per mesi nella vescica di cervo maschio». La preoccupazione principale è che, approvando il testo così com’è, il Parlamento possa alimentare una deriva arazionale e antiscientifica. «È fondamentale - ha detto Parisi - che in Italia si consolidi la cultura politica, affinché i nostri rappresentanti al Parlamento votino con conoscenza e competenza sulle questioni che sono chiamati ad affrontare». Un appello al quale si sono uniti la senatrice Elena Cattaneo e il presidente dell’Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli. È scesa in campo anche l’Accademia dei Georgofili, con il suo presidente, Massimo Vincenzini.

Le associazioni agricole: approvare il testo in tempi brevi

Per quanto riguarda le associazioni agricole, Cia- Agricoltori italiani chiede di andare avanti con il Ddl, tenendo conto delle perplessità sia del mondo scientifico, che di quello accademico. Avanti con la legge sul biologico, no a equiparazione con biodinamica, è il messaggio espresso in una nota. Serve dunque chiarezza sull’equiparazione, «che non appare in linea con la normativa Ue sull’agricoltura biologica, oltre a non essere presente in questa forma nel Regolamento europeo. La mancanza di specifici strumenti normativi sul biodinamico in ambito Ue potrebbe, infatti, creare notevole confusione sia a livello di produzione, sia a livello di commercializzazione e consumo, aprendo la strada a possibili contenziosi». «L’augurio è che il testo venga approvato in tempi brevi preservando il suo impianto originale», ha osservato il presidente nazionale Confeuro, Andrea Michele Tiso. Spingono per l’approvazione rapida anche Coldiretti, Codacons, Federbio, Legambiente, e Slow Food, per i quali è importante difendere produttori e consumatori e garantire la trasparenza degli acquisti.

Marchio per prodotti biologici 100% Made in Italy

Il Ddl prevede anche l’introduzione di un marchio per contrassegnare come 100% Made in Italy solo i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale. Il riferimento è all’articolo 6, che istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Con decreto del Ministro (delle politiche agricole alimentari e forestali) da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della proposta di legge, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.