Agricoltura e Covid 19, un aiuto dai fondi Ue per lo sviluppo rurale Possibilità di assegnare all’emergenza i fondi non assegnati per un totale di 6 miliardi. Per le organizzazioni agricole misure insufficienti di Alessio Romeo

Il lattiero-caseario è il settore che ha sofferto

Un primo passo per venire incontro alle imprese agricole in crisi di liquidità, ma con fondi ancora insufficienti. In attesa di novità sull’attivazione del fondo anticrisi e di (poco probabili) nuovi stanziamenti. Si può sintetizzare così il pacchetto di misure annunciate dalla Commissione europea con l’obiettivo di limitare l’impatto dell’emergenza Coronavirus sui mercati agricoli.

Il budget delle proposte ammonta ad appena 88,5 milioni. In assenza di modifiche, sarebbero destinati interamente al finanziamento degli aiuti allo stoccaggio di carni bovine e ovi-caprine, polvere di latte, burro e formaggi. La più classica delle misure anticrisi che prevede il ritiro temporaneo dal mercato di questi prodotti per sostenere le quotazioni.

Il settore lattiero-caseario è quello che finora ha sofferto di più con una contrazione dei prezzi di burro e polvere di latte del 15% da febbraio, stando ai dati della Commissione. Ma la spesa maggiore, circa 26 milioni, è destinata agli aiuti per lo stoccaggio di 25mila tonnellate di carni bovine per un periodo massimo di cinque mesi. Misura contestata da una parte dell’interprofessione italiana.

Il vero problema è che gli interventi annunciati da Bruxelles riguardano anche altri settori, ma senza stanziamenti aggiuntivi. Per l’ortofrutta, in particolare, dovrebbe essere concessa la facoltà di rivedere i programmi operativi delle associazioni di produttori, in base alle esigenze determinate dalla crisi sanitaria. Poi c’è il complesso capitolo che riguiarda la distillazione di crisi e degli incentivi allo stoccaggio per il comparto vitivinicolo.

Prevista anche una deroga alle regole sulla concorrenza per consentire la programmazione produttiva per latte, fiori e patate. Per il latte, in particolare, come già deciso in aprile in Francia, sarebbe possibile una riduzione volontaria della produzione con incentivi a carico di fondi interprofessionali.