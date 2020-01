Agricoltura e Green Deal: «Italia avanti su lotta agli sprechi e ai gas serra»

Buone notizie anche sul fronte degli sprechi, con i rifiuti alimentari pro-capite (126 kg annui) del 16% inferiori alla media europea e in forte calo nell'ultimo decennio. Non solo il Belpaese detiene anche il record Ue di superficie e incidenza bio per seminativi e colture permanenti con 1,5 milioni di ettari, davanti a Francia, Spagna e Germania, mentre calano anche le emissioni di gas serra (-12,3% negli ultimi vent'anni secondo Eurostat), che incidono per il 7% sul totale delle emissioni contro il 10% della media europea.

Su molti aspetti l'Italia in funzione del futuro Green Deal Europeo appare quindi in vantaggio, anche se non mancano alcuni punti di debolezza. In particolare secondo l'indagine Fieragricola-Nomisma problematica è ad esempio la gestione del fattore acqua, con il Belpaese fanalino di coda nel rapporto prelievi/risorse idriche, dove l'agricoltura incide per la metà del proprio utilizzo complessivo. Un problema strutturale da mitigare attraverso sistemi intelligenti di gestione – come l'irrigazione di precisione – al pari dei consumi di energia da fonti rinnovabili che nel primario rappresenta solo il 2% dei consumi totali.

Gravosi infine, e sempre più nemici della preservazione del territorio e dell'ambiente, i fenomeni di consumo del suolo, cresciuti del 50% solo negli ultimi 30 anni.

«I grandi sforzi compiuti dagli agricoltori italiani per rendere la propria attività rispettosa dell'ambiente è evidente – ha commentato il responsabile agroalimentare di Nomisma e curatore dello studio, Denis Pantini –. La sostenibilità ambientale però non va scollegata da quella economica, senza la quale l’attività agricola stessa non può esistere. E da questo lato, purtroppo, negli ultimi cinque anni i redditi delle imprese agricole italiane non si sono mossi, a fronte invece di quelli degli agricoltori spagnoli e francesi».

