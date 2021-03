Agricoltura e zootecnia in crisi: calo medio del fatturato del 30%

Questi sono anche i mesi dei parti e delle aste dei vitelli. E anche qui si avvertono effetti pesanti. «Prima del covid – dice Gianni Champion – i vitelli di 50 kg erano quotati dai 2 ai 6 euro al chilo. Oggi il punto più basso è arrivato anche a soli 50 centesimi. Adesso siamo un po’ risaliti ma siamo distanti dai livelli sostenibili: speriamo sia solo una fase di passaggio, altrimenti molte aziende sono a rischio ». Più in generale, aggiunge il vicepresidente Cia delle Alpi, «c’è da trarre un minimo conforto dalla considerazione che probabilmente le aziende che sopravvivono sono anche le più solide e strutturate».

Il ruolo di ogni realtà in una regione di montagna come la Valle d’Aosta, infatti, è fondamentale, come ricorda Elio Gasco: «Le aziende hanno un ruolo di presidio del territorio. Spesso sono proprio le piccole realtà a svolgere questo compito importante in territori di montagna come il nostro. È uno scenario che ci preoccupa». Non solo, secondo Gasco «la zootecnia sconta anche difficoltà antecedenti alla pandemia: limiti strutturali dovuti alla tipologia delle aziende che sono piccole o micro, agli elevati costi di produzione di chi opera in zone montane e alla difficoltà di trovare la giusta collocazione e il giusto prezzo sul mercato delle produzioni ottenute».

In questo contesto complicato anche le aziende più orientate alle esportazioni ne risentono: secondo il direttore della Coldiretti regionale infatti, le vendite oltre confine di vino, fontina e frutta hanno subito un rallentamento che può essere stimato tra il 10 e il 30%.