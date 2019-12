Agricoltura, focus su giovani e donne

(© Edwin Remsberg)

Azzerata l’Irpef agricola per il 2020. Fondo rotativo da 15 milioni per garantire mutui a tasso zero per le mprenditrici agricole. Per i giovani che aprono un’impresa agricola contributi previdenziali a carico dello Stato per i primi 24 mesi. Nel biennio 2020-21 stanziati 30 milioni a sostegno del Made in Italy, con il rafforzamento della competitività delle filiere agricole.