Agricoltura, Pil in controtendenza (-2,1% nel quarto trimestre). Coldiretti: colpa dei costi alle stelle

In controtendenza rispetto all’andamento generale, il valore aggiunto cala solo per l’agricoltura e la pesca con una diminuzione del 2,1% per effetto dell’esplosione dei costi di produzione, dall’energia ai fertilizzanti, dalle macchine agli imballaggi fino ai mangimi per alimentare il bestiame.

Lo afferma Coldiretti in riferimento all’andamento del Pil nei conti economici trimestrali dell’Istat relativi al quarto trimestre 2021 che a livello generale evidenziano un aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’agricoltura – sottolinea l’organizzazione agricola – è anche l’unico settore a diminuire (un altro segno meno si rileva all’interno dei sevizi nelle “attività finanziarie e assicurative”, ndr) se si considera l’intero 2021, con un calo dello 0,7%.

A pesare sull’andamento del prodotto interno loro nelle campagne è stato il balzo dei costi energetici che – sostiene Coldiretti – «si trasferisce a valanga sui costi di produzione e sui bilanci delle imprese, proseguendo peraltro la sua corsa anche nel 2022”». Gli agricoltori «per le operazioni colturali sono stati costretti ad affrontare rincari dei prezzi fino al 50% per il gasolio». Inoltre «l’impennata del costo del gas, utilizzato nel processo di produzione dei fertilizzanti, ha fatto schizzare verso l’alto i prezzi dei concimi, con l’urea passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata (+143%)».

L’aumento dei costi «riguarda anche l’alimentazione del bestiame, il riscaldamento delle serre per fiori e ortaggi e il gasolio per le imbarcazione con oltre la metà dei costi che le aziende ittiche devono sostenere è rappresentata proprio dal carburante». Coldiretti conclude sostenendo che Il rincaro dell’energia «si abbatte poi sui costi di produzione come quello per gli imballaggi, dalla plastica per i vasetti dei fiori all’acciaio per i barattoli, dal vetro per i vasetti fino al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le etichette dei prodotti che incidono su diverse filiere».