Cnh acquista il 100% dell’americana Raven Industries

Accelerare sull’agricoltura del futuro

L’acquisizione - spiega la stessa Cnh Industrial – si fonda su una duratura partnership esistente tra le due aziende e migliorerà ulteriormente la posizione di CNH Industrial nel mercato agricolo globale, aggiungendo robuste capacità di innovazione nelle tecnologie dell'agricoltura di precisione e dei mezzi agricoli autonomi. «Raven è stata un pioniere nell’agricoltura di precisione per decenni – ha sottolineato il ceo Scott Wine – e la sua profonda conoscenza del prodotto, esperienza nel software fondata sulle esigenze dei clienti e acume ingegneristico forniscono una notevole spinta alle nostre capacità»

La strategia industriale dell’acquisizione punta inoltre a unire le tecnologie di Raven e la robusta gamma prodotto di Cnh che con i brand New Holland e Case IH, ha una forte presenza negli Stati Uniti e in Sud America, accanto all’Europa (dove c’è anche il brand Steyr) come altra area di mercato di riferimento. Il primo trimestre dell’anno ha rivelato un comparto in buona salute, grazie anche, come chiarito durante la call di presentazione dei risultati, al miglioramento degli scambi con la Cina e al trend di sostituzione delle flotte obsolete. «Le vendite di trattori in tutto il mondo sono aumentate di oltre il 50% e anche le vendite globali di mietitrebbia sono state forti» aveva ricordato il ceo incontrando analisti e giornalisti.

L’azienda ha mantenuto elevati livelli di produzione per tenere il passo con la domanda, ma le sfide rimangono visto che il portafoglio ordini è più che raddoppiato anno su anno sia per i trattori che per le mietitrebbie, come ricordato da Wine, con i tassi di produzione giornaliera destinati ad aumentare durante l’anno lasciandosi definitivamente alle spalle la crisi innescata dalla pandemia nel 2020.

Sviluppi industriali

La sede Raven di Sioux Falls nello stato del Sud Dakota, ha ribadito Cnh, continuerà a essere un centro d'eccellenza. Raven Industries è organizzata in tre divisioni: Applied Technology (agricoltura di precisione), Engineered Films (pellicole speciali ad elevate prestazioni) e Aerostar (aerospaziale), con un fatturato consolidato di 348,4 milioni di dollari. La previsione è che le sinergie generate dalla transazione ammonteranno a circa 400 milioni di dollari di ricavi ricorrenti nel 2025, con 150 milioni di dollari di Ebitda incrementale.

Cnh Industrial non prevede che l’acquisizione avrà impatti sulla guidance per il 2021, la società si aspetta di finanziare l’operazione con la propria cassa consolidata di Gruppo senza impatto su indebitamento verso terzi. Barclays e Goldman Sachs hanno assistito CNH Industrial come advisor finanziari e Sullivan & Cromwell LLP come consulenti legali. JP Morgan Securities LLC ha assistito Raven come advisor finanziario e Davis Polk & Wardwell LLP come consulenti legali.