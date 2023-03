Agricoltura, saldo negativo per la bilancia commerciale

Cala, infatti, ancora la quota di imprese agricole, che da gennaio a fine settembre scendono a circa 60.100 (-1,8%), in linea con l’andamento nazionale (-1,2%). Le più resilienti tendono a strutturarsi: infatti aumentano le società di capitali (+3,9%) e di persone (+1,3%), mentre si riducono le ditte individuali (-2,6%), che comunque rappresentano ancora l’80% del totale. In lieve contrazione pure il numero delle imprese del comparto alimentare, in flessione, a circa 3.550 unità nei primi tre trimestri del 2022 (-0,6%). La novità sta nella crescita dei posti di lavoro generati dal primario, +9,5% sull’anno precedente, che porta gli addetti a circa 67mila unità (dati Istat). Si tratta di un andamento in controtendenza visto che nel NordEst il calo è del -3% e a livello nazionale addirittura del -5,2%. Il dato positivo dell’occupazione in agricoltura nel Veneto è in linea con l’andamento complessivo del mercato del lavoro regionale, che segna una variazione del +4,1%.

«In pratica la domanda di manodopera da parte dalle aziende del primario è riuscita ad assorbire una quota di esuberi registrati da industria e terziario, ammortizzando gli effetti delle crisi che si sono aperte nei mesi scorsi», osserva il direttore di Veneto Agricoltura, Nicola Dell’Acqua. Il bilancio dell’annata si è rivelato, nel complesso, positivo per i cereali autunno-vernini, visto che sono aumentati gli ettari coltivati a frumento tenero (96mila ha, +1%), grano duro (19.400 ha, +34%) e orzo (21.500 ha, +20,4%) e anche i prezzi dei prodotti (rispettivamente +43%; + 34,8%; +42%). Annata “no”, invece per i cereali a semina primaverile che hanno scontato gli effetti di caldo eccessivo e siccità: per il mais sono calate superfici coltivate (143mila ettari, -3%) e rese (7,1 t/ha, -29,6%). L’aumento dei prezzi (+37%) ha solo parzialmente controbilanciato la riduzione della produzione (1 milione di tonnellate, -31,7%). Giù anche la produzione di colture industriali, in particolare di soia, barbabietole e tabacco. In quest’ultimo caso l’aumento dei prezzi non ha controbilanciato l’incremento dei costi, compromettendo la redditività della coltura.

Bene il vitivinicolo, infatti la superficie vitata risulta ancora in crescita (95.910 ha, +2%), la produzione di uva è salita (15 milioni di quintali; +7,4%) per 12,6 milioni di ettolitri di vino prodotti (+7,3% rispetto al 2021). Stabile il prezzo (0,76 euro al chilo; +0,7%).

In crisi accentuata i segmenti dell’ortofrutta e della zootecnia. L’assessore veneto all’Agricoltura, Federico Caner, promette supporto al sistema agricolo veneto: «I fondi pubblici rappresentano un importante sostegno al primario. Nella programmazione 2023-2027 della Pac avremo a disposizione circa 500 milioni l’anno, quota importante che andrà ad alimentare la competitività delle nostre imprese, sempre più orientate verso la sostenibilità e l’innovazione. Ora la vera sfida è anche tutelare tutte le nostre produzioni, perché il “Made in Veneto” diventi un vero e proprio brand, capace di comunicare e assicurare qualità e autenticità di quanto prodotto nel nostro territorio», afferma.