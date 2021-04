Agricoltura senza sfruttamento di suolo? Tecniche olandesi e investimenti italiani

L’imprenditore con cui Oltre Venture lavora fianco a fianco è Luigi Galimberti e a breve si passerà alla fase di espansione dell’azienda. «L’obiettivo è quello di costruire un sistema di serre hitech in Italia», aggiunge Allevi.

Poi come tutti i fondi d’investimento vi sarà una way out, la fase di disinvestimento e non è esclusa la Borsa.

I negozi Erbert

L’altro investimento di Oltre Venture legato alla filiera agricola, è quello dei negozi Erbert. Al momento c’è un unico punto vendita a Milano ma ne saranno aperti altri due entro fine 2021 per poi aumentare l’espansione l’anno prossimo oltre il capoluogo lombardo.

«Con Erbert stiamo realizzando un progetto per rendere più facile e fruibile un’alimentazione sana e di gusto tutti i giorni – spiega Allevi –. Partiamo dalle produzioni di nostri piatti con biologhe nutrizioniste e nostri chef, accanto ad un assortimento di prodotti alimentari, per offrire una spesa giornaliera che mettiamo a disposizione sia nei luoghi fisici, i nostri food market, il primo dei quali è stato aperto in via Moscati 11, sia attraverso il nostro e-commerce, e gli altri canali digitali».

Da Erbert si trovano dunque piatti già pronti realizzati in giornata da un esercito di chef su input di biologhe nutrizioniste: il tutto viene preparato in Via Mecenate a Milano dove ci sono 700 metri quadrati di cucine. «È un investimento da 5 milioni per Oltre Venture e per quest’anno l’obiettivo è quello di superare i 4 milioni di fatturato. L’imprenditore che ha avuto l’idea è Enrico Capoferri con un passato di 30 anni nella grande distribuzione».