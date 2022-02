Agricoltura sostenibile, più impegno per 57% delle imprese rispetto al pre-Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aziende agricole sempre più sostenibili rispetto al periodo pre-Covid. A dirlo è 56,7% degli imprenditori nel dichiarare un deciso aumento dell’importanza attribuita ai temi ambientale, ma anche a quelli sociale (47,9%) e alla gestione del rischio e delle relazioni di filiera (45%). È quanto emerge dalla seconda edizione del Rapporto Agricoltura100 di Reale Mutua e Confagricoltura, condotto su un campione di oltre 2 mila imprese.

Attraverso l’indice AGRIcoltura100 viene misurato il livello di sostenibilità delle aziende sulla base delle iniziative adottate in tutte le aree. Un quadro da cui emerge la profonda consapevolezza di come sta cambiando l’agricoltura e l’interdipendenza tra sostenibilità e innovazione tecnologica.

Lo dimostrano i risultati raggiunti nel 2021, quando le imprese con un livello di sostenibilità alto e medio-alto sono passate dal 48,1% al 49,1% del totale, mentre quelle dove è ancora limitato scendono dal 17 % al 12,7%. Per quanto riguarda le azioni messe in campo dalle imprese, al primo posto c’è il miglioramento nell’utilizzo delle risorse acqua, suolo ed energia (98,8%); seguono la tutela della qualità e della salute alimentare (91,5%), la gestione dei rischi (76,5%), la sicurezza sul lavoro (66,8%) e la valorizzazione del capitale umano (64,4%).

«Attraverso Agri100 – ha dichiarato il direttore generale di Reale Mutua, Luca Filippone, intendiamo generare impatti positivi, misurabili e addizionali coniugando innovazione e human touch».

Secondo il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, «la seconda edizione del rapporto dimostra con ancora più evidenza la forte connessione tra sostenibilità e l’innovazione», precisando come le misure volute da Confagri per il rinnovamento tecnologico con Agricoltura 4.0, stanno accompagnando con successo le imprese agricole verso una maggiore competitività anche sul fronte della sostenibilità ambientale.

Ma Agricoltura100 seleziona anche le best practice in italia in tema di sostenibilità. Il primo posto spetta alla Cantina Produttori Valdobbiadene, il secondo a Iori Srl (Avezzano, in provincia de L’Aquila), il terzo a Società Agricola F.lli Robiola Paolo e Lorenzo (Caluso, Torino).

Sono state riconosciute anche sei menzioni speciali: Arnaldo Caprai (Montefalco, Perugia, Umbria) per l’attenzione all’impatto ambientale; Società Agricola Barberani & C. (Orvieto, Terni) per la qualità e salute alimentare; Società Agricola Eredi Scala Ernesto & C. (Caorle, Venezia) per la gestione del rischio e protezione dei lavoratori; Agricola Lenti Società Cooperativa (Lamezia Terme, Catanzaro) per i rapporti con le reti, la filiera e la comunità locale; Ronco Calino Società Agricola Srl (Adro, Brescia) per la qualità del lavoro e occupazione dei giovani; Azienda Agricola Fagiolo di Laura e Antonella Fagiolo (Fara Sabina, Rieti) per l’agricoltura al femminile.