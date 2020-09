Agricoltura, Toscana prima per le richieste di finanziamento con il fondo garanzia Ad appena due mesi dall’avvio dell’apertura al comparto primario del Fondo gestito da Mediocredito centrale, l’ammontare dei finanziamenti in Italia ha raggiunto quasi i 400 milioni di euro

(ANSA)

Prosegue al ritmo di 10 milioni di euro al giorno, la presentazione di richieste di garanzia al fondo per le piccole e medie imprese da parte del comparto agricolo. Ad appena due mesi dall’avvio dell’apertura al comparto primario del Fondo gestito da Mediocredito centrale, l’ammontare dei finanziamenti ha raggiunto quasi i 400 milioni di euro, su un totale di 3.579 operazioni. Soddisfacente anche l'importo medio della singola pratica pari a 110mila euro, segno che le banche stanno istruendo pratiche più complesse di quelle sino a 30mila euro, più semplici grazie alla garanzia statale al 100%.

Le banche più coinvolte

La palma dell'istituto di credito più operativo spetta a Banca Intesa, con circa 109 milioni di euro di pratiche istruite, con un valore medio di 203mila euro per ogni pratica, che da sola rappresenta il 27,5% del totale finanziato. Secondo il Banco Bpm (31 milioni di euro), terza Ubi (24 milioni) che con 947 operazioni è quella più attiva con le pratiche. Tra i territori che attingono maggiormente al fondo troviamo la Toscana con 51,7 milioni di euro, seguita dal Veneto con 50,3 milioni e Lombardia con 47,3 milioni. Quest’ultima è in testa alle pratiche presentate, ben 372, a cui seguono Puglia (353) e Piemonte (302).«Nonostante l'accesso diretto al fondo di garanzia di Mediocredito centrale sia uno strumento nuovo per gli imprenditori agricoli, la mole di credito che si smuove ogni giorno di più inizia ad essere rilevante per gli sviluppi futuri del comparto primario», dichiara il sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe L’Abbate.