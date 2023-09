Agricoltura verticale, pieno d’investimenti per le start up italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ancora in piena espansione in Italia il settore delle vertical farm – coltivazioni indoor dove gli ortaggi vengono fatti crescere fuori suolo su strutture di più piani – che continua a raccogliere investimenti.

I contributi di banche e Sace

Agricola Moderna, nata a Milano nel 2018 dai due fondatori Pierluigi Giuliani e Benjamin Franchetti, ha ricevuto in agosto un finanziamento di 10 milioni di euro da Intesa Sanpaolo, assistito dalla Garanzia Green di Sace. La disponibilità di nuovi capitali permetterà l'implementazione tecnologica dell’impianto di vertical farming in costruzione ad Agnadello (Cr), operativo a partire da settembre del 2024. Il nuovo stabilimento racchiuderà l'intera filiera produttiva su un'area di circa 9mila mq di cui 2mila destinati alla coltivazione per una superficie totale, su più livelli, di 11mila metri quadrati. La produzione sarà di oltre 900 tonnellate all’anno, in media 2,5 al giorno, di ortaggi a foglia tra insalate teen leaf e aromatiche pronte al consumo.

«Risparmieremo – dichiara Franchetti – circa il 95% di acqua e di terreno e renderemo il processo sempre più circolare». L’acqua evaporata dalle piante, per esempio, non verrà sprecata ma analizzata, reintegrata dei sali minerali e reintrodotta nel sistema. «In futuro – conclude il socio Giuliani – vogliamo aprirci anche ai mercati internazionali con nuovi impianti oltre che in Italia anche in Europa». L’azienda a luglio aveva siglato una partnership anche con il fondo Infrastrutture per la Crescita – Esg gestito da Azimut Libera Impresa per investire 15 milioni di euro nel sito di Agnadello.

Anche Planet Farms non ferma il suo sviluppo e annuncia l’avvio del cantiere per un ulteriore stabilimento a Cirimido (Co), che sarà pronto a inizio 2024. Per lo sviluppo del progetto, l’azienda ha ottenuto nei mesi scorsi un finanziamento di 17,5 milioni da UniCredit e assistito sempre dalla Garanzia Green di Sace. Il nuovo impianto, che sarà dedicato alla produzione di insalate baby leaf, basilico e altre colture, sorgerà su un’area complessiva di 40mila mq – di cui 11.500 dedicati allo stabilimento – con una superficie netta di coltivazione pari a 20mila metri quadrati, posizionandosi tra le più grandi vertical farm a livello globale.

«L’ottimizzazione dei costi – dichiara Luca Travaglini, co-founder e co-ceo del Gruppo Planet Farms – ci ha permesso di abbassare i prezzi di vendita delle nostre insalate e di intraprendere una direzione che ci renderà sempre più competitivi e accessibili per il consumatore finale». Dopo quella apripista con Da Vittorio – il ristorante tristellato dei fratelli Cerea – proseguono anche le operazioni di partnership: a giugno quella con Excelsior Hotel Gallia per rifornire il rooftop restaurant, a maggio quella con Panino Giusto.