Agriform, 2,4 milioni di euro dalla Ue per conquistare il mercato Usa La cooperativa di produttori di Dop Grana Padano, Asiago, Piave, Montasio e Parmigiano Reggiano ha ricevuto un finanziamento per promuovere e combattere la contraffazione dei formaggi made in Italy in Usa, Canada e Messico di Food24

Parmigiano Reggiano esposto in un supermercato nel Massachusetts (CJ GUNTHER)

I produttori di Lattebusche di Belluno, Latterie Vicentine di Vicenza e quelli emiliano-romagnoli del caseificio Santa Vittoria di Piacenza, dell'Associazione di Organizzazioni di Produttori Agriform si sono aggiudicati 2,4 milioni di euro dell'Unione Europea per il programma di promozione dei formaggi Dop Grana Padano, Asiago, Piave, Montasio e Parmigiano Reggiano.

Promozione e lotta contro i fake in un mercato che vale 31 milioni

Le iniziative di promozione saranno rivolte ai mercati del Nord America (Usa, Canada e Messico), sosterranno questi formaggi made in Italy con campagne informative e social, fiere e mercati, corsi di formazione, settimane di degustazione e sponsorizzazioni nei punti di vendita e azioni di contrasto alla pirateria e ai marchi contraffatti. L'Aop Agriform è la prima Associazione di Organizzazioni di Produttori riconosciuta dalla regione Veneto nel settore lattiero caseario, in un mercato che vale solo con l'export negli Stati Uniti, oltre 31 milioni di euro.

L’iniziativa dei formaggi Dop padani è rientrato tra i 17 progetti italiani approvati dalla Commissione Europea, su un totale di 56 progetti finanziati, per un valore complessivo di quasi 130 milioni di euro. I 3 milioni del progetto di Aop Agriform, di cui l'80% coperto dal cofinanziamento comunitario, andranno a promuovere i prodotti di punta della filiera lattiero-casearia veneta in uno dei mercati extraeuropei più importanti.

Aop Agriform conta oltre 800 allevatori con una media di 55 capi per stalla e raggiunge un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro.