Agrisolare, rischia di fallire il decreto da 1,5 miliardi

L’introduzione del limite dell’autoconsumo per il finanziamento dei pannelli solari nelle imprese agricole rischia di frenare la diffusione delle energie rinnovabili nei campi. Il vincolo, assente nella prima bozza, è stato invece introdotto nel decreto per i bandi sul cosiddetto parco agrisolare per rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. Ma solo per l’agricoltura e non per le imprese della trasformazione.

La misura prevista dal Recovery Plan mette a disposizione 1,5 miliardi per l’installazione dei pannelli fotovoltaici divisi tra imprese agricole (1,2 miliardi) e agroindustriali (300 milioni). Nel caso di un’azienda agricola, per dare un ordine di grandezza, l’autoconsumo è mediamente di 15-20 Kilowatt rispetto a una potenza massima ammissibile di 500 per i progetti da incentivare. Questi possono arrivare a un massimo di un milione (rispetto ai 250mila euro inizialmente previsti, con la possibilità quindi per un beneficiario di realizzare più interventi). I massimali di spesa, altra novità della versione finale, comprendono sia i pannelli che la rimozione dell’amianto, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica. Il cofinanziamento pubblico varia dal 40% al 50% con un incremento del 20% per interventi realizzati da giovani agricoltori o per investimenti collettivi (impianti a servizio di più agricoltori) , rispetto a percentuali inizialmente previste dell’65 e 90 per cento. Il 40% delle risorse è riservato ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Obiettivo della misura, indica il ministero, è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo, tramite l’erogazione di un contributo che potrà coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, con la rimozione dell’eternit e amianto sui tetti e migliorando coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali. Il target finale da raggiungere è pari a 375mila Kw.

Per le aziende agricole gli investimenti sono però ammissibili unicamente se l’obiettivo è soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda, compreso quello familiare. Il limite è ristretto quindi ai soli consumi elettrici e non il fabbisogno complessivo dell’impresa. Anche la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Un limite che rischia di rivelarsi un boomerang anche per il raggiungimento degli obiettivi di spesa.

«Il decreto ha tradito le finalità del Pnrr e quanto promesso nella bozza di dicembre 2021» ,dice Nicola Daina, giovane imprenditore agricolo con centinaia di ettari tra Lombardia e Abruzzo destinati principalmente all’allevamento ovicaprino e di bovini, che con altri colleghi si era attivato per realizzare un business plan in vista del bando. Daina ha scritto al ministro Patuanelli per ricordare che «la misura era nata con un altro spirito, ovvero consentire anche la vendita di energia in rete. Mi domando quale sia l’azienda agricola in Italia che costruirebbe un impianto di 500 Kilowatt, investendo centinaia di migliaia di euro, solo per l’autoconsumo. Le aziende agricole necessitano di 15-20 kilowatt al massimo, forse le stalle arrivano a 30 ma non di più. È dunque insensato – scrive l'imprenditore – un bando che destina risorse per la costruzione di impianti fino a 500 Kilowatt col limite dell’autoconsumo. È come incentivare l’acquisto di una Ferrari col vincolo di utilizzare al massimo 10 litri di benzina all’anno».