Agritech, foodtech ed ecommerce per l’innovazione di Bcc Iccrea

Individuare le migliori idee imprenditoriali nel campo dell'innovation tecnology e a facilitarne la crescita e il posizionamento sul mercato. È questa la missione dell'Innovation Festival Bcc, l'iniziativa promossa dalle Bcc locali del Gruppo Bcc Iccrea, in collaborazione con il partner di consulenza strategico Knowledge Institute.



Un percorso di selezione durato otto mesi che ha approfondito idee imprenditoriali negli ambiti del digital media e di ecommerce, agritech & foodtech, fintech & insurtech e manufacturing 4.0. Oltre 80 progetti, selezionati da un comitato tecnico scientifico composto da 22 figure del mondo finance, legal, universitario e della consulenza strategica.

La Giuria ha scelto tre progetti che riceveranno un percorso di incubazione di tre mesi del valore di circa 30mila euro per lo sviluppo e la realizzazione dell'idea imprenditoriale: Essicarino, Microsap e Oriental Italia, tutte e tre operanti nell'ambito agritech e foodtech.

Progetti che seguiranno un percorso facilitato per l'accesso al credito agevolato e volto alla trasformazione delle idee in vere e proprie imprese. Successivamente le tre start up saranno presentate a potenziali investitori e partner durante l'Investor Day, per poi incontrare realtà internazionali del mondo It e dello sviluppo di imprese innovative nel corso di una giornata di international networking, ed eventualmente partecipare a progetti di mobilità in ambito europeo.

Nello specifico Essicarino è un progetto di un essiccatore di rifiuti umidi per uso domestico. In pratica uno strumento da incasso per il trattamento dei rifiuti umidi organici, che si propone di essere la risposta europea all'unica soluzione ad oggi progettata, fornita da un'azienda coreana che produce un essiccatore free-standing, ma che ha logiche di ingombro ed estetiche che il progetto vicentino vuole scavalcare.