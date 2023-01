Agriturismo, a Firenze la prima certificazione di Turismo Sostenibile in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

A dispetto delle assonanze non c'è nulla di più lontano dal petrolio e dagli idrocarburi di Villa Petriolo di Cerreto Guidi (comune della Città metropolitana di Firenze in Toscana) diventata in questi giorni il primo agriturismo in Europa a ottenere la certificazione di Turismo Sostenibile Iso 21401. Ad attribuirgliela è stata Valoritalia, società leader nella certificazione agroalimentare in Italia.

Villa Petriolo è un grande podere in cui si alternano a perdita d'occhio cipressi, uliveti, campi di cereali e legumi coltivati secondo i criteri dell’agricoltura rigenerativa oltre a prodotti dell’apicoltura e zootecnici realizzati negli allevamenti in cui gli animali sono allo stato semi brado. I prodotti realizzati a Villa Petriolo sono poi proposti all'interno di uno speciale menu farm to table offerto ogni giorno agli ospiti della struttura: un complesso di edifici arredati in stile classico, per lo più con arredi cinquecenteschi appartenuti alla famiglia Albizzi-Alessandri.

Ma la sostenibilità di Villa Petriolo non è legata solo all'alimentazione a chilometro zero: le 35 suites, distribuite in questo piccolo borgo con annessa fattoria biologica, sono riscaldate esclusivamente da pannelli fotovoltaici applicati sui tetti, gli stessi che contribuiscono a produrre acqua calda e a riscaldare una piscina scoperta e una infinity pool che svetta sulla collina.Questa “fattoria di lusso” secondo la definizione del ceo e Founder, Danielle Nannetti, è l’emblema della sostenibilità: a partire da vino, olio, miele e piatti ricercati serviti nei tre ristoranti della tenuta, un bistrot, un'osteria e un ristorante gourmet, ai sistemi di riscaldamento e refrigerazione, fino ai prodotti biologici e ai trattamenti utilizzati nella spa, che impiegano vinacce e sansa proveniente dagli scarti della produzione agricola.

Il progetto è nato nel giugno 2018 dalla visione di Nannetti che ha acquistato la tenuta insieme alla famiglia messicana Cuadra dell’omonimo brand multinazionale nato attivo prima nella lavorazione del cuoio e la cui attività negli anni si è poi estesa all'intero settore dell'abbigliamento. La nuova compagine sociale è riuscita in questo breve lasso di tempo a recuperare il 100% delle potenzialità̀ agricole dei 166 ettari a disposizione, «creando – ha spiegato Nannetti - un lusso basato sulla secolare tradizione agricola toscana, dove la sostenibilità è intesa come un impegno verso la salvaguardia ambientale, sociale e finanziaria, basata su un'economia circolare che elimini gli sprechi faccia parte del Dna e della storia della Tenuta».

Villa Petriolo era stata già nominata nel 2021 best sustainable place da Save the Planet e ora questo nuovo importante riconoscimento con la certificazione di Turismo Sostenibile. Una norma volontaria applicabile a strutture ricettive che definisce le modalità di gestione della sostenibilità in base alla sua dimensione economica, sociale e ambientale. Per ognuno di questi aspetti vengono anche indicati i requisiti minimi che una struttura deve rispettare per ottenere un miglioramento continuo delle proprie performance.Villa Petriolo sorge inoltre in un territorio protetto dallo Stato Italiano con vincolo paesaggistico e monumentale. Per la sua realizzazione è stato infatti richiesto il benestare della Soprintendenza per i beni culturali, a riprova del rispetto del management verso la storia e la biodiversità del territorio.