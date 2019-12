Agriturismo, al via corso per operatori in Lombardia Il corso di 40 ore , promosso da Confagricoltura Lombardia e Agriturist, è obbligatorio per essere iscitti all’albo regionale. di L.Ben.

Oggi il 60% dei comuni italiani (precisamente 5.034 su 7.960 secondo i dati Istat) ospita almeno un agriturismo. Nell’ultimo anno queste strutture hanno avuto una crescita superiore al 33%. La richiesta è in aumento anche perché, per il 59% dei turisti italiani, la presenza di un'offerta enogastronomica ormai determina la meta di un viaggio.

Per soddisfare questo aumento della domanda Eapral, ente per la formazione di Confagricoltura Lombardia, con il patrocinio di Agriturist, organizza un corso obbligatorio per chi desidera diventare operatore agrituristico e ottenere l'iscrizione all'Albo regionale. Le lezioni, di 40 ore complessive, si svolgeranno nella sede di Confagricoltura Lombardia, a Milano, dal 14 gennaio all'11 febbraio 2020.



Tra le materie approfondite: la normativa regionale, fiscale, previdenziale, i metodi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, rintracciabilità ed etichettura, verifiche ispettive da parte dei corpi preposti, marketing territoriale e multifunzionalità.

