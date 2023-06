Agrivoltaico, ok Ue al secondo bando da un miliardo. Meno vincoli sull’autoconsumo

Complessivamente il decreto destina alle imprese agricole 775 milioni, di cui 700 milioni di contributi a fondo perduto all'80% con vincolo di autoconsumo (anche condiviso) e 75 milioni di contributi (al 30%) senza vincolo di autoconsumo. Alle imprese della trasformazione agricola sono assegnati 225 milioni di cui 75 senza vincolo di autoconsumo.

Gli impianti fotovoltaici potranno avere una potenza massima di 1 Megawatt (il doppio del bando precedente); il soggetto attuatore dell’intera misura e dell’accesso al meccanismo incentivante è il Gestore servizi energetici (Gse).

Raddoppia anche la spesa ammissibile per accumulatori che passa da 50mila a 100mila euro, quella per i dispositivi di ricarica (da 15mila a 30mila euro) e la spesa per singolo beneficiario che passa da un milione a 2,33 milioni incluse le spese accessorie come la rimozione dell’amianto.

Per il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, il nuovo bando consentirà l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di circa 20mila stalle e cascine «ed è importante per contribuire in modo sostenibile alla sovranità energetica del Paese. Un sostegno per le imprese agricole e zootecniche che possono avvantaggiarsi del contenimento dei costi energetici ma anche – sostiene Prandini – per il Paese che può beneficiare di una fonte energetica rinnovabile, in una situazione di forti tensioni internazionali. Il bando consente l'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva stimata in 4,3 milioni di metri quadri sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza consumare terreno fertile, fermando le speculazioni e il consumo di suolo con impianti fotovoltaici a terra che sono incompatibili con l’attività agricola e hanno finito per partorire una sorta di abusivismo energetico, con significativi danni collaterali ecologici ed economici».

Positivo anche il commento della Cia-Agricoltori italiani: «Il via libera della Commissione al nuovo decreto per il Parco Agrisolare arriva, oggi, come un nuovo input importante alla transizione green dell'agricoltura italiana. Libera un miliardo di finanziamenti, ma soprattutto accoglie lo svincolo dell'autoconsumo. Riconosciamo – sottolinea il presidente dell’organizzazione Cristiano Fini – il valore del lavoro fatto in questi mesi dal ministero perché venisse superato il limite dell'autoconsumo e dato spazio alle Comunità energetiche rurali. Con il nuovo bando si daranno più possibilità alle aziende di rientrare degli investimenti sul fotovoltaico. È chiaro – aggiunge – che bisognerà continuare a spingere su questi due fronti, per vedere ampliate, in modo efficace, le opportunità di ammodernamento del sistema agricolo».