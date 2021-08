Agroalimentare, emergenza truffe per i prodotti a denominazione Ue

2' di lettura

Dai gelati con false nocciole Igp del Piemonte alla pasta fresca ripiena con formaggio spacciato per Fontina Dop. Fino al sedicente fico d’India di San Cono, denominazione protetta originaria della Sicilia. Nelle ultime settimane i reparti del Comando Carabinieri per la Tutela agroalimentare hanno intensificato i controlli a tappeto in tutta Italia, per smascherare le false etichette e le frodi alimentari ai danni dei consumatori.

Nel mirino degli impostori ci sono soprattutto i prodotti Dop, vero e proprio motore del made in Italy agroalimentare. Secondo gli ultimi dati Ismea-Qualivita, la Dop Economy in Italia vale 16,9 miliardi di euro e un export da 9,5 miliardi. Il nostro Paese è anche leader europeo con il maggior numero di specialità Dop/Igp riconosciute - ben 316 - cui si aggiungono 526 vini fra Doc e Igt.

«Questo patrimonio è messo a rischio dall’epidemia di falsi e tarocchi, con il cosiddetto Italian sounding che nel mondo supera ormai i 100 miliardi di euro», denuncia la Coldiretti.

I controlli dei Carabinieri hanno portato a parecchie sanzioni. In provincia di Cremona è stato diffidato il titolare di un caseificio per aver fatto riferimento alla Mozzarella di Bufala Campana Dop sul sito internet aziendale, in violazione alla normativa sull’etichettatura.

A Parma sono state denunciate tre persone che utilizzavano, nella produzione dei gelati, nocciole e limoni “convenzionali” anziché quelli a marchio di qualità, Nocciola di Piemonte Igp e Limone di Sorrento Igp, come dichiarato nell’etichetta.