Agroalimentare, il fatturato 2020 cala solo dell'1% contro un crollo medio dell'11,5%

L’analisi di Coldiretti sul settore. Patuanelli al Consiglio nazionale dell’associazione: regole per riaprire i ristoranti e lotta contro il Nutriscore

In controtendenza rispetto al crollo generale del fatturato dell’industria dell'11,5% nel 2020 (il dato peggiore dal 2009), resiste solo l'alimentare con un fatturato pressoché stabile rispetto all'anno precedente (-1%), salvato soprattutto dall'export che fa segnare il record storico a 46,1 miliardi con +1,4%.

È l’analisi di Coldiretti sulla base dei dati Istat nel giorno del Consiglio nazionale dell’associazione, dove è intervenuto il neo-ministro Stefano Patuanelli, che ha usato parole di supporto al settore, rinnovando l’impegno del Governo italiano contro il Nutriscore (il sistema di etichettatura “a semaforo” che penalizza alcune eccellenze del made in Italy) e auspicando la definizione di regole certe entro cui sia possibile la riapertura di ristoranti e agriturismi: tema caro anche al mondo dell’agroalimentare viste le perdite di fatturato di tutte le realtà legate all’Horeca (bar, ristoranti e catering).

La Coldiretti stima infatti che dall’inizio della pandemia siano stati persi 11,5 miliardi di vendite di vino e prodotti alimentari a causa di chiusure e limitazioni in questo settore: 300 milioni di chili di carne bovina, 250 milioni di chili di pesce e frutti di mare e circa 200 milioni di bottiglie di vino non sono arrivati nell'ultimo anno sulle tavole dei locali «costretti ad un logorante stop and go senza la possibilità di programmare gli acquisti anche per prodotti fortemente deperibili».

«Attraverso il Cts, comitato tecnico scientifico del ministero della Salute, stiamo lavorando a protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza – ha annunciato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, intervenuto in streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti –. L'impatto della pandemia sulla ristorazione è un tema che conosco bene. Il Fondo pensato a inizio anno è stato utile, ma ora dobbiamo avere la forza di garantire alle persone di poter tornare al ristorante. Anche perché ci sono comparti, come quello del vino, in grande sofferenza».

«Per me non è accettabile che nel nostro Paese si passi a un sistema di etichettatura dove una bevanda gasata e zuccherina, prodotta in un laboratorio,sia considerata più sana del nostro olio di oliva, del nostro parmigiano sull'etichetta – ha affermato Patuanelli –. Vi posso assicurare che fino a quando sarò ministro mi batterò con tutte le forze affinché il tema del Nutriscore venga abbandonato perché è un danno enorme per il nostro settore. È un percorso che dobbiamo fare assieme con tutta la forza possibile in Europa perché è lì che si gioca il futuro dell'agroalimentare italiano».