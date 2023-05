Agroalimentare, il numero di imprese diminuisce più della media ma cresce l’aggregazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«In tre anni, dal 2019 al 2022, le imprese attive nel settore agroalimentare sono diminuite di 21mila unità: una riduzione del 2,6% rispetto al solo 0,2% del totale economia». Lo ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, intervenendo al convegno sui mercati agroalimentari all’ingrosso organizzato a Roma da Italmercati e European House Ambrosetti.

Sempre nello stesso periodo, nel mondo agroalimentare si è registrato un avvio di riorganizzazione che ha visto un crescente aumento delle forme societarie (+5,9%) con una progressione decisamente superiore rispetto al totale economia (+0,8%). «Favorire questi processi di aggregazione, in ottica sostenibile e digitale – ha detto Prete – può essere la strada per rendere più forti, equi e stabili i sistemi produttivi agricoli e alimentari, incentivando modelli organizzativi integrati».

Centrale è poi «lavorare su digitalizzazione delle imprese agricole». «Come Camere di commercio – ha detto Prete – dobbiamo rispondere alle esigenze di innovazione tecnologica del comparto dove rileviamo ancora un gap nell’approccio alla trasformazione digitale. In una scala di valori compresa tra 1 e 4, la maturità digitale delle imprese agricole si attesta su 1,68 contro i 2,09 del totale imprese». Le Camere di commercio, attraverso i Pid, o Punti Impresa Digitale, dal 2018 ad oggi hanno raggiunto circa 3.500 aziende agricole, per aiutarle ad affrontare il tema dell’intelligenza artificiale e dell’agricoltura di precisione.

Secondo lo studio “L’Italia alla prova del cambiamento: la risposta dei mercati agroalimentari all’ingrosso”, il settore dei mercati all’ingrosso – attorno al qualie gravitano oltre 3mila imprese per 26mila posti di lavoro – impatta sul Pil per 12,9 miliardi e ha svolto il ruolo di ammortizzatore dell’impatto inflazionistico. Nel 2022, «per ben il 53% delle volte, i mercati sono stati in grado di attutire le ricadute dell’inflazione a due cifre sul portafoglio dei consumatori».

Inoltre «i 150 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanziati per i mercati agroalimentari italiani genereranno un giro d’affari ulteriore di 2,8 miliardi di euro annui e 7.000 posti di lavoro».