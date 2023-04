Agroalimentare, a Verona l’hub dell’innovazione tecnologica

Sempre Eatable Adventures gestirà operativamente il Verona Agrifood Innovation Hub, partecipato anche da Comune e Confindustria Verona, non da Cdp Venture Capital, che promuoverà un ecosistema per far lavorare insieme imprese, centri di ricerca, atenei e portatori di interesse legati al food. Inoltre, attraverso la pubblicazione di report periodici diffonderà informazioni sul mercato del cibo per stimolare la crescita di nuove start up; lancerà iniziative di networking e collaborazione; si occuperà di progetti formativi per incoraggiare l’imprenditorialità tech, soprattutto tra i giovani. Le motivazioni che hanno fatto cadere la scelta su Verona le spiega Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. «La nostra è la prima provincia d’Italia per export di vino, di ortaggi e la seconda per la commercializzazione di prodotti alimentari. L’agricoltura però è alle prese con tante sfide, primo tra tutti lo stress dei cambiamenti climatici e della siccità: solo la tecnologia può consentirci di mantenere i primati in campagna e sulle tavole», rileva. «Pensiamo all’hub in termini inclusivi a disposizione di studenti, professionisti, corporate e Pmi. L’intento è anche di trovare tra i dottorandi impegnati nella ricerca futuri imprenditori», sottolinea Riccardo Fisogni, vice presidente di Eatable Adventures Italy.

Di innovazione in uno dei comparti chiave del Made in Italy si occupa già da tempo Trentino Startup Valley. A gennaio si è chiusa la finestra per presentare le candidature. Viene attribuita una premialità alle proposte d’impresa in linea con una delle quattro specializzazioni intelligenti identificate (Sostenibilità, montagna, risorse energetiche; Ict e trasformazione digitale; Salute, alimentazione, stili di vita e Smart industry). Il programma, alla quarta edizione, si rivolge a singoli e gruppi non ancora costituiti in impresa oppure alle imprese con non più di 14 mesi. Finora ha formato 135 innovatori, anche grazie al montepremi erogato che per il 2023 è di 130 mila euro. Nelle varie edizioni sono state selezionate diverse idee ispirate all’agrifood tech. Tessa, ad esempio, si focalizza sulla sensoristica per “smart agricolture”. La start up, è nata alla Fondazione Kessler da ricercatori che lavorano nel campo dell’intelligenza artificiale e si occupa della gestione tecnologica delle risorse naturali. Utilizza sensori wireless alimentati a batterie per la raccolta di dati dal campo, che implementano modelli basati su algoritmi predittivi, grazie ai quali si determina l’evoluzione delle condizioni delle colture. Il sistema è usato nei campi di mele del Consorzio miglioramento fondiario di Tres, in Val di Non, per gestire l’irrigazione e conseguire un risparmio fino al 20% di risorsa.

«In Trentino siamo inseriti in un sistema in cui idee come la nostra possono trovare sbocco. La sinergia fra tutti gli organi che supportano ricerca, trasferimento tecnologico e nuovi progetti che diventano startup e poi imprese, si è rivelato importante», valuta Paolo Spada, ceo e cofondatore di Tessa.

Loading...