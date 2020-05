Agrorobotica e intelligenza artificiale, così Farm Zero risponde al Covid

Ma perché una piattaforma indoor “agrobotica” come Farm Zero” (così come la definisce Ambrosi) può essere una delle tante risposte alla pandemia del Coronavirus, e quindi a una domanda globale in crescita e a una filiera agroalimentare soggetta a fortissime pressioni?

«L’emergenza – spiega Ambrosi al Sole24ore – ha sottolineato da un lato l’esigenza di ridurre la presenza umana nel processo di produzione di alimenti essenziali per la sopravvivenza, soprattutto in situazioni di crisi sanitarie come quella attuale, e dall'altro il fatto che l’automazione non sia da considerarsi più un’alternativa ma una necessità. La scarsità di risorse produttive locali e la dipendenza da fornitori terzi ha evidenziato inoltre l'urgente necessità di soluzioni innovative ed economiche per l'agricoltura, anche di quella indoor».

Solo un sistema completamente integrato e in grado di coniugare robotica, informatica (sensori, Internet of Things, database in cloud, blockchain per la tracciabilità dei prodotti) e biotech può quindi assicurare, nella visione di Ono, la possibilità di coltivare qualsiasi prodotto in qualsiasi momento dell’anno, riducendo i rischi di mancato approvvigionamento per la popolazione.

La “farm”, dice Ambrosi, è paragonabile a un terminale collegato a un cervello di elaborazione remoto, gli algoritmi di machine learning riducono i possibili errori nelle fasi di processo ma l'uomo rimane sempre e comunque un elemento centrale in questo nuovo modo di coltivare.

«Ci piace definirci game-changer, perché la nostra missione è quella di dare una spinta in avanti alla tecnologia, sfruttando il grane know how che abbiamo nel campo dell'automazione».