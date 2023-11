Be Unexpected è il tema della collezione del brand israeliano. Il Calendario prezioso ha riflessi metallici che incontrano le mille luci dei glitter su un classico sfondo rosso. Al suo interno i prodotti con ingredienti naturali e antichi dalle sponde del Mar Morto, come fanghi e minerali, combinati con estratti botanici potenti per un rituale viso&corpo dalla prima SPA della Terra

