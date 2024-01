Ai Act: il trade-off europeo tra regolamentazione e innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’intelligenza artificiale (AI) accelera il progresso umano a livello esponenziale in ogni ambito. Per dare spazio a un’evoluzione tecnologica di tale portata, occorre un’impalcatura normativa solida in grado di sostenerne la spinta. Tuttavia, il dibattito attorno alla regolamentazione dell’AI è spesso caratterizzato da una visione parziale che rischia di frenarne lo sviluppo. Tre aspetti fondamentali dovrebbero essere considerati per rendere l’AI Act uno strumento efficace e realistico affinché l’Europa possa superare questo trade-off e riesca a consolidare un ruolo di primo piano nell’innovazione globale: l’etica e la tutela della persona; lo sbilanciamento dell’attenzione verso l’utente finale rispetto alla responsabilità prospettica dei grandi player; la capacità di riconoscere il potenziale dell’AI oltre l’AI generativa.

Il primo aspetto è una questione tanto generale quanto cruciale: la responsabilità e il comportamento etico nell’uso e nello sviluppo di sistemi automatizzati per garantire che l’AI rispetti i valori umani, la privacy, la giustizia e la sicurezza di ogni individuo. La riflessione sull’etica dell’intelligenza artificiale non si limita alla regolamentazione, ma è una costante essenziale del lavoro quotidiano di chi opera con l’AI per garantire che questa tecnologia contribuisca positivamente al sistema sociale, economico e produttivo. Per far sì che l’AI possa essere un volano di crescita per il Paese, occorre investire nelle tecnologie che permettono la condivisione e lo scambio dei dati in modo efficace e rispettoso. Questo è il caso del Federated Learning, una metodologia di successo nel campo della ricerca medica ma potenzialmente adatta ad altri settori, che sfrutta un approccio decentralizzato al data management, per confrontare i modelli già allenati in luogo dei dati sensibili.

Il secondo aspetto è quello di una responsabilità proporzionale. Attualmente gran parte del dibattito sulla regolamentazione dell’AI si concentra sulle applicazioni accessibili agli utenti finali, come i modelli generativi di AI che hanno visto un grande entusiasmo intorno a ChatGPT di OpenAI e hanno subito conquistato il grande pubblico. Se l’AI si fa open source e alla portata di tutti, avviandone un processo di democratizzazione, è altrettanto importante però non dimenticare che a giocare un ruolo dominante nel dispiegamento della AI generativa sono i grandi player tecnologici (Amazon, Google e Microsoft). Una regolamentazione efficace dovrebbe quindi mirare a indirizzare direttamente ed esplicitamente le pratiche di questi grandi player, garantendo una maggiore trasparenza e responsabilità da parte loro, senza però creare barriere alla innovazione e al tessuto industriale. L’Europa e l’Italia devono riuscire a mantenere un vantaggio competitivo nell’AI, soprattutto considerando il suo impatto positivo su ricerca e industria.

E qui veniamo al terzo aspetto. Possiamo ormai dire di essere fuori dal cosiddetto “inverno dell’AI”: oggi viviamo una vera “primavera” di interesse per le soluzioni basate su AI, non più considerate pura sperimentazione gestita all’interno dei reparti R&D delle aziende e dei centri di ricerca universitari, ma reale volano di business. L’AI non si limita infatti ai modelli generativi accessibili agli utenti finali, ma una vasta gamma di applicazioni che sfruttano l’AI per ottimizzare processi aziendali, migliorare l’efficienza energetica e apportare innovazioni nel settore biomedico. È fondamentale quindi che la regolamentazione non imponga barriere eccessive a questi ambiti così cruciali per il miglioramento di ogni Paese europeo.

In conclusione, l’approccio regolamentativo europeo all’AI deve valorizzare le differenze tra tutto ciò che oggi ricade sotto l’etichetta generica di Intelligenza Artificiale. Solo comprendendo appieno quali sono le applicazioni e le implicazioni sarà possibile proteggere i cittadini senza per questo ostacolare la ricerca e l’industria. La storia insegna che la digitalizzazione, inizialmente rallentata da regolamenti restrittivi, ha finito per essere dominata dai grandi player internazionali. L’Europa e l’Italia non si possono permettere di farsi sfuggire l’opportunità di rimanere competitivi a livello globale in campo tecnologico una seconda volta. Lavoriamo tutti insieme perché la regolamentazione europea sia sempre più un sostegno strutturale all’innovazione, non una gabbia.