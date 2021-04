Ai brevetti «zero carbon» serve il turbo per centrare i target climatici 2050

La posizione dell’Italia

E l’Italia? Fa la sua parte. Se si guarda al periodo 2010-2019 (e classificato in base al numero di famiglie di brevetti internazionali nelle tecnologie energetiche carbon-free), l'Italia si colloca al 4° posto in Europa e al 9° a livello globale, contribuendo con l’1,4% di tutti i brevetti globali in questo campo. Tra il 2015 e il 2018, il 7,6% di tutti i brevetti globali italiani in tutte le tecnologie riguardavano tecnologie a basse emissioni di carbonio, con un tasso di crescita medio dei brevetti internazionali dall'Italia in queste tecnologie, in 10 anni, del 7% annuo.I brevetti internazionali “made in Italy” si concentrano, per lo più, nei settori delle costruzioni, dei veicoli su strada, del solare fotovoltaico, dei veicoli elettrici, dell’energia solare termica. Le aziende italiane leader nel deposito di brevetti a basse emissioni di carbonio (2000-2019) sono state Fiat Chrysler (251 famiglie di brevetti internazionali), Eni (167), Leonardo (59), Magneti Marelli (59), e Sind International (58). Dato che le domande di brevetto vengono depositate mesi o addirittura anni prima che i prodotti raggiungano il mercato, sono spesso visti come i primi indicatori delle future tendenze tecnologiche. Mentre «sul fronte delle istituzioni pubbliche – enti di ricerca e università – ha aggiunto Stefani Meini, tra i curatori dello studio – l’Italia si colloca al 15° posto della classifica, (il 6° in Europa), senza sostanziali cambiamenti negli ultimi 20 anni».

Dall’anno 2000 ad oggi, le aziende hanno depositato più di 420mila famiglie di brevetti internazionali per l'energia a basse emissioni di carbonio in tre categorie principali: tecnologie di approvvigionamento energetico (solare, eolica, geotermica o idroelettrica); tecnologie per trasporti, edifici o produzione industriale e, infine, tecnologie “abilitanti” (che includono batterie, idrogeno, reti intelligenti, sistemi di cattura del carbonio, utilizzo e stoccaggio). L’ascesa dei veicoli elettrici ha rappresentato un fattore chiave dell’innovazione nell’ultimo decennio. Questa tendenza si riflette anche nella classifica delle migliori aziende nelle tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio dal 2000, che comprende sei aziende automobilistiche e sei dei loro principali fornitori di batterie.

Il «triangolo» Europa, Giappone e Usa

Lo studio rileva che dal 2000 le aziende e gli istituti di ricerca europei hanno primeggiato nel brevettare invenzioni energetiche a basse emissioni di carbonio, con il 28% (12% per la sola Germania). Mentre l'Europa è al primo posto nella maggior parte dei settori delle energie rinnovabili ed è particolarmente forte in alcuni settori di utilizzo finale come il trasporto ferroviario e l'aviazione, il Giappone è leader nella tecnologia dei veicoli elettrici, batterie e idrogeno, e gli Stati Uniti hanno un vantaggio tecnologico nell'aviazione, nei biocarburanti e per i sistemi di cattura del carbonio. I principali punti di forza della Corea del Sud sono le batterie, la tecnologia solare fotovoltaica e l’efficienza energetica nella produzione industriale e nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (come per la Cina).

«Ci sono settori – hanno concluso Gregori e Meini – come quello delle tecnologie e lo stoccaggio delle batterie al litio, in cui l’Europa si conferma indietro rispetto, ad esempio, all’Asia. Ma la partita non è ancora chiusa e un buon utilizzo dei fondi europei potrebbe aiutare la Ue a recuperare competitività in un ambito strategico per il futuro».