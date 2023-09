Ai confini della nuova guerra fredda digitale

Ma oltre ad avere un potere economico, i dati hanno anche una forte connotazione strategica: sono diventati una fonte di potere governativo in termini di competitività e di sicurezza nazionale. Ecco perché la loro gestione e protezione è diventata oggetto di questioni geopolitiche e lo scambio è regolamentato alla stregua degli scambi del commercio estero e quelli politici.

Usa, Ue e Cina: tre differenti approcci alla gestione dei dati

La ri-globalizzazione sta creando tre principali sistemi sovrani o “imperi digitali” che regolano i dati: gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Cina. Ognuno ha obiettivi strategici diversi, che influenzano la loro scelta su come regolamentare i dati personali.

Gli Stati Uniti, che storicamente hanno costruito il proprio sistema di autoregolamentazione in modo da incoraggiare lo sviluppo della grande tecnologia americana con centro nella Silicon Valley, hanno scelto una politica neoliberista. L'Unione Europea, che considera la protezione dei dati un diritto fondamentale, pone l'accento sulla tutela dei diritti dell'individuo rispetto al trattamento dei suoi dati personali. La visione della Cina sulla protezione dei dati è invece strettamente legata alla sicurezza nazionale, al controllo sociale e al potere, e l'accesso del governo ai dati è una caratteristica importante. Per la Cina i dati sono un vero e proprio asset e considerati una leva della produzione.

I rischi per le imprese

Il risultato è una forte frammentazione del modo in cui gestire il trasferimento e lo scambio dei dati. Ed è proprio per questo che per muoversi nel panorama internazionale le aziende devono imparare a capire come interagire con questi sistemi, ognuno con le sue caratteristiche. In particolare, ci sono tre principi che possono venire in aiuto. Il primo è quello di azione e reazione. Tutte le volte che ci saranno degli scontri geopolitici, è probabile che seguiranno delle modifiche nella regolamentazione dello scambio dati proprio come avviene con gli embarghi e le sanzioni. Le tensioni tra i tre imperi potranno diventare ottimi indicatori per l'arrivo di nuovi embarghi o regolamentazioni. Il secondo è quello di glocalizzazione. È necessario che le aziende pensino in termini globali, ma che usino una mentalità compartimentalizzata. Ogni impero ha il suo sistema di data governance che richiederà un'attenzione dedicata. Letto in congiunzione con il primo punto, non appena ci saranno tensioni geopolitiche è probabile che la governance che ogni paese impone sui dati subirà cambiamenti. Un esempio è stato la legge del marzo 2023 che ha imposto a ogni azienda straniera che raccoglie dati in Cina di sottoporsi ad un piano di impatto sulla privacy e alla firma di clausole standard.

Infine, l'aspetto tecnico contro quello strategico ovvero bisogna saper distinguere quando la semplice ottemperanza alla legge è sufficiente o quando subentrano anche questioni strategiche che potranno essere influenzate dal principio di azione e reazione.