Il crescente impatto dell’Intelligenza Artificiale in settori chiave come economia, finanza e gestione aziendale spinge con urgenza a formare una nuova generazione di professionisti in grado di comprendere e padroneggiare con competenza queste discipline in evoluzione. La Luiss ha risposto prontamente a questa sfida, offrendo programmi universitari ad hoc, tra cui il Corso di Laurea Triennale in “Management and Artificial Intelligence”, che sta registrando un notevole interesse a livello internazionale.

Il Corso affronta temi cruciali come Intelligenza Artificiale, big data e digitalizzazione, combinando una solida formazione in management con una comprensione pratica delle varie applicazioni. Gli studenti imparano attraverso il confronto con esperti, laboratori, progetti aziendali e simulazioni.





AI e Diritto globale: Luiss forma nuovi talenti per le sfide di domani

L’impegno della Luiss nel promuovere un ambiente di apprendimento dinamico e innovativo è racchiuso nel metodo Enquiry-Based Learning (EBL): un approccio visionario che supera le tradizionali barriere disciplinari, incoraggiando gli studenti a pensare come scienziati e ad agire come leader per trovare soluzioni a problemi rilevanti per le organizzazioni e la società.

Non solo AI: l’approccio pionieristico della Luiss si estende anche ad altri settori in trasformazione, come quello degli studi giuridici transnazionali, con il nuovo Corso di Laurea in Global Law, specializzato nella formazione di giuristi interessati a carriere internazionali, sia nel pubblico che nel privato.