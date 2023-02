Ai, Finocchiona bloccata da Facebook, il salume scambiato per insulto: la replica del consorzio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un salume non può essere scambiato per un insulto. Il Consorzio della Finocchiona Igp, eccellenza della norcineria toscana, è intervenuto oggi dopo aver appreso che Meta (alias Facebook) ha bloccato una campagna promozionale realizzata da un'agenzia pugliese per un'enoteca di Bari che pubblicizzava un panino alla Finocchiona, sospettando che fosse un insulto o comunque una provocazione di genere.

«Un algoritmo – hanno detto al Consorzio della Finocchiona Igp – non può conoscere la storia della Finocchiona né il suo sapore inconfondibile». E così è stata scambiata per un’offesa l'iniziativa pugliese dedicata alla Finocchiona che secondo i parametri di Meta, azienda che controlla Facebook, Instagram, Whattsapp e Messenger «sembra insultare o prendere di mira – hanno chiarito dall’azienda Usa – gruppi specifici di categorie protette e pertanto non rispetta i nostri standard della community».

È chiaro che si è verificato un malinteso, che il Consorzio toscano ha accolto con ironia, ma cogliendo l’occasione dell'errore commesso dall'intelligenza artificiale di Meta (sulla cui intelligenza occorrerebbe cominciare a nutrire dei dubbi) per comunicare a un pubblico più ampio storia e peculiarità del prodotto tutelato.

«La Finocchiona Igt – hanno aggiunto al Consorzio – eccellenza toscana dalla lunga tradizione, ha origine dall'ingegno e dalla conoscenza del territorio da parte dei contadini del Medioevo, quando il pepe, spezia rara e costosa, venne sostituito con un altro ingrediente, naturalmente offerto dalle verdi colline di Toscana: i fiori e i semi di finocchio. Elementi che conferiscono alla Finocchiona il caratteristico profumo inconfondibile. Caro Mark Zuckerberg, ti aspettiamo in Toscana per condividere un panino con il nostro salume tipico: la Finocchiona Igp». Certi che nessuno si sentirà offeso.