Ai gestori solo il 30% delle commissioni Secondo uno studio Consob, la gran pare dei costi sostenuti va a remunerare la distribuzione di Marco lo Conte

Il gestore va pagato sempre o solo quando ci fa guadagnare? È uno di quei dibattiti carsici che periodicamente riaffiorano, sulla base dell’andamento dei mercati finanziari o delle polemiche sulle commissioni che vanno all’industria del risparmio gestito, rinverdendo una letteratura pluridecennale sull'argomento da parte di studiosi, analisti e accademici. Diciamo subito una cosa fondamentale: come ha registrato Consob in uno studio dello scorso anno, circa il 70% dei costi sostenuti non va ai gestori ma alla distribuzione: reti bancarie, promotori o consulenti finanziari, che sono in gran parte professionisti legati alla struttura da un contratto di agenzia e motivati a sollecitare un prodotto finanziario piuttosto che un altro – anche - da un incentivo economico; al gestore restano quasi esclusivamente le briciole di quanto paga il cliente.

Intanto distinguiamo tra commissioni di gestione, commissioni di performance, commissioni di ingresso e commissioni di uscita. Queste diverse voci vanno a remunerare la struttura finanziaria -consulenti, gestori, analisti, amministrativi - che riceve dalla clientela il mandato di investire sui mercati internazionali: gli analisti studiano le società, i gestori compiono le scelte, gli amministrativi gestiscono l'operatività, i consulenti si rapportano con la clientela raccogliendo le esigenze e inducendo scelte ottimali.

In particolare il team di gestori decide i titoli da acquistare, vendere o tenere in portafoglio (che di fatto è una sorta di acquisto implicito o non vendita implicita). Una strategia che da soli con il fai-da-te non potremmo compiere, mentre al contrario possiamo sfruttare il lavoro di esperti del settore che analizzano a valutano le Borse con continuità e che quindi è logico remunerarli.

La struttura commissionale è correlata al comportamento dei clienti - indotti a restare investiti quando sostengono fee di ingresso o di uscite - ma anche dei gestori: se paghiamo i gestori solo quando i mercati salgono dando rilevanza alle commissioni di performance (su cui c'è un acceso dibattito sulle modalità di calcolo), li indurremmo ad innalzare il grado di rischio di portafoglio, pur di realizzare guadagni (per noi e per loro), distanziandosi magari dal mandato ricevuto.

Le commissioni di gestione remunerano come detto l’attività corrente e anche per questo rappresentano la parte preponderante del Ter (total expence ratio). E non a caso: se il mercato va giù e le performance del fondo scendono, il ruolo del gestore diventa ancora più importante, in base al mandato cui gli è stato affidato per cui dovrà limitare le perdite oppure comprare. Quest’ultima strategia, nota contrarian, punta espressamente ad acquistare i titoli con un buon potenziale nel momento in cui scendono, proprio per beneficiare del loro rialzo. Perché, è sempre il caso di ricordarsi anche quando si parla di finanza, si guadagna quando si commpa a prezzi bassi e si vende a prezzi alti.