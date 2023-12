Ai Giardini del Fuenti per un pranzo e il festival Euforia

La mattina dopo, svegliatisi a Palazzo della Guardia affacciato contemporaneamente sulla piazzetta di Vietri e sul suo mare, gestito amorevolmente da nonna e nipoti, ci si disperde tra i vicoli stretti che aggirano attorno al Duomo, tra le botteghe di verdura e di pesce, dentro i laboratori di ceramica - quella del maestro Antonio D’Acunto va visitata per la freschezza delle creazioni ispirate al mare, mentre il palazzo fucina in stile modernista della famiglia Solimene rappresenta un classico intramontabile -, in attesa che arrivi l’ora del pranzo. Appena inforcati i primi tornanti della strada statale 163 Amalfitana, infatti, si può compiere un’esperienza gastronomica e panoramica senza eguali ai Giardini del Fuenti: l’ex cava e albergo ha scelto di gettarsi a capofitto in un’avventura di bio architettura e cucina genuina proprio sopra il mare nel segno della ristorazione di alta qualità affidata allo chef Michele De Blasio, che crea i suoi piatti nel piccolo laboratorio-orto ricavato nell’ex obbrobrio in cemento più odiato della Costiera. Il suo riscatto può dirsi compiuto tramite i terrazzamenti rispettosi della macchia mediterranea, un interior design elegante e raffinato. Inoltre, il 29 e 30 dicembre ospiterà l’evento Euforia Winter Festival dedicato al cibo e all’intrattenimento, al quale parteciperanno anche Ciro Oliva della rinomata pizzeria Concettina ai 3 Santi di Napoli, lo chef Pasquale e Gaetano Torrente, la pasticceria Pansa di Amalfi.

