Ai Giardini del Fuenti un viaggio tra storia e natura Alessandra e Pier Luigi De Flammineis inaugurano un’offerta ricettiva di 30 suite, gourmet e benessere e il ripristino dei percorsi montani di Laura Dominici

È un progetto di rigenerazione alberghiera quello che la famiglia De Flammineis ha operato in Costiera Amalfitana. È nel lontano 1962 che l’ingegnere Orfeo Mazzitelli rileva un’area edilizia dove fa costruire l’Amalfitana Hotel, in attività dalla fine degli anni Settanta fino al 1985, quando l’area viene soggetta ad una inattività forzata fino al 2017. Furono anni gestiti con determinazione dall’architetto Maria Teresa Mazzitelli, madre di Alessandra e Pier Luigi De Flammineis, oggi terza generazione di una famiglia che opera in Costiera dai primi anni Sessanta.

Il progetto di riqualificazione, presentato nel 2006 dall’architetto Mazzitelli con la collaborazione del professor Guido Ferrara dell’Università di Firenze, e successivamente approvato dalla conferenza dei servizi a cui parteciparono 24 enti, è stato preso in mano, tre anni fa, da Alessandra e Pier Luigi De Flammineis – terza generazione – che hanno dato nuova luce al piano.

A metà strada tra Vietri e Cetara, sulle pendici del monte Falerio, Giardini del Fuenti sorge su un’insenatura che diventa porto naturale, dove i naviganti del basso Tirreno trovavano un riparo sicuro. Oggi Giardini del Fuenti richiama la magnificenza dei giardini pensili dell’antichità per la sua forma e posizione.

Il progetto di riqualificazione

«L’intera area – spiegano i due fratelli – viene proposta come una sorta di sistema esperienziale all’aperto in cui la percezione dell’ambiente predispone il visitatore alla riscoperta di un’intera civiltà». Il progetto non è ancora terminato e nei prossimi 4 anni è previsto un investimento di 15 milioni di euro.

«Saranno inaugurati il ristorante gourmet Volta e il Lounge Club nel primo trimestre del 2021 – annunciano Alessandra e Pier Luigi –. Nei prossimi tre anni abbiamo l’obiettivo di terminare il progetto di riqualificazione di tutta l’area. Un’opera che, sullo stesso stile dei Giardini, prevede un’offerta ricettiva di 30 suite e il ripristino dei percorsi montani, in modo da consegnare a questo lato della Costiera Amalfitana un’offerta turistica unica».