Ai Giochi di Taranto arrivano 125 milioni

Per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 la legge di bilancio stanzia 40 milioni per il 2024-2025 e 45 per il 2026. Altri 125 milioni, dunque, che si aggiungono ai 150 già messi a disposizione nel 2022. Dopo settimane di polemiche, possono esultare i ministri del Sud e dello Sport, Raffaele Fitto e Andrea Abodi. Resta il nodo governance del comitato organizzatore locale.

