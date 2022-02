Ferrari, premio da 12mila euro ai dipendenti. La media dei bonus in Italia si ferma a 1.495 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I 4.500 lavoratori della Ferrari avranno un premio annuale di competitività legato ai risultati di 12mila euro. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato Benedetto Vigna al termine di un anno che il manager ha definito «eccezionale grazie alla passione e alla dedizione del personale». Proprio per questo, «per premiare i loro successi, in linea con i forti indicatori di performance della società», è stato previsto un premio che per la prima volta nella storia supera i 10mila euro. Con un calcolo delle presenze favorevole ai lavoratori perché nel computo delle assenze la società ha deciso di tenere conto dell’impatto della pandemia, neutralizzandone gli impatti. Ferrari ha chiuso - nonostante il Covid e la crisi dei microchip - un super 2021 con un utile netto di 833 milioni, in crescita del 37% sul 2020, con i ricavi che per la prima volta superano la soglia dei 4 miliardi e 11.155 consegne, in aumento del 22,3% rispetto al 2020 e del 10,1% rispetto al 2019.

Il dato medio dei premi in Italia è di 1.495 euro

Si tratta di un importo molto lontano dall’ultima media dei premi in Italia che è stata rilevata dal ministero del Lavoro per i 6.379 contratti attivi, di cui 5.027 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 3.798 di redditività, 3.250 di qualità, mentre 828 prevedono un piano di partecipazione e 3.889 prevedono misure di welfare aziendale.Il valore annuo medio dei premi, che hanno una platea di 2.027.766 beneficiari, di cui1.555.361 riferiti a contratti aziendali e 472.405 a contratti territoriali, risulta infatti pari a 1.495,06 euro. Nel dettaglio i dati del ministero del Lavoro parlano di 1.640,56 euro riferiti a contratti aziendali e 689,79 euro a contratti territoriali.

Dalle banche all’industria alla logistica

Se nel credito gli ultimi accordi siglati riguardano UniCredit, che ha assegnato un premio medio di 1.430 euro in modalità welfare, il 40% in più rispetto all’anno prima, e Banco Bpm dove il bonus è arrivato a 1.250 euro, con un aumento del 30% rispetto al precedente, nell’industria il gruppo Marcegaglia alla fine dello scorso anno ha annunciato la decisione di raddoppiare il premio di risultato a tutti i dipendenti degli stabilimenti italiani, che riceveranno, in media, un importo di circa 1.000 euro. Il premio sarà corrisposto a circa 4mila addetti in marzo, così come previsto dai contratti integrativi dei diversi stabilimenti.

Lo scorso settembre la Coim, la multinazionale della chimica di Offanengo, in provincia di Cremona, ha annunciato che i risultati record di redditività sono stati condivisi con i circa 500 lavoratori italiani (sono 1.200 nel mondo) attraverso un premio di risultato di circa 6mila euro. Alla Sdf, la multinazionale che produce trattori e macchine agricole, pur in un anno complesso, l’ultimo premio di risultato annunciato la scorsa estate ai quasi 1.400 dipendenti di Treviglio, per i reparti produttivi, ha raggiunto 5.135 euro, il valore più alto di sempre. L’ultimo accordo integrativo del gruppo L’Oreal, invece, ha previsto che il premio di partecipazione potrà arrivare fino a 3.200 euro lordi. Nella logistica, infine, oltre al premio che assegna ai suoi dipendenti diretti, Amazon si è adoperata per farlo ottenere anche ai corrieri che effettuano le consegne e lavorano nelle società rappresentate da Assoespressi, a cui, lo scorso autunno è arrivato un integrativo dove per la parte più strettamente economica è stato introdotto un premio di risultato di 1.100 euro all’anno e aumentata l’indennità di trasferta.