Ai magistrati il compito di decidere se trasformare il fine pena mai in una pena temporanea

Con l’ergastolo ostativo la possibilità di accedere ai benefici penitenziari è stata per anni legata indissolubilmente alla sola ipotesi della collaborazione con la giustizia, senza considerare che questa, che doveva essere una scelta, tante volte una scelta non era, per le ragioni più svariate: da quelle relative alla incolumità personale delle persone interessate o dei loro familiari, a quelle dipendenti dall’inesorabile decorso del tempo, che molto spesso rende inutile un qualsiasi apporto collaborativo per la semplice ragione che, dopo tanti anni, non si ha nulla da poter dire.

Lo Stato aveva deciso, in un momento di contingenza e urgenza, di rinunciare a esercitare un proprio potere e dovere, ossia quello di infliggere una pena in linea con gli irrinunciabili principi portati dalla Costituzione, che fanno riferimento alla rieducazione e risocializzazione del reo.



Per gli ergastolani ostativi non vi è alcuna prospettiva, in una logica di assoluto divieto di esaminare e valutare le evoluzioni, ove evoluzioni positive ci siano state.



LEGGI ANCHE: L'ergastolo ostativo e il traino dei battelli sul Danubio

In buona sostanza le persone sono private della speranza.

La Corte EDU ha scritto a chiare lettere che una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata solo quando non sia assoluta ed il ricorso dello stato italiano contro la sentenza Viola è stato rigettato. In sintesi la Corte di Strasburgo ha ritenuto una sentenza di condanna a vita senza speranza in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea che vieta le pene e i trattamenti inumani o degradanti. Un passaggio di non poco conto.



Ridare una speranza non significa scarcerare gli oltre 1.100 ergastolani ostativi, e neppure mancare di rispetto alle vittime di efferati crimini; significherà consentire ai magistrati di sorveglianza di valutare con gli esperti, e sulla base delle informazioni della DDA competente, i cambiamenti, ove ci siano, ed i percorsi trattamentali intrapresi e portati avanti.