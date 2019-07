Ai mondiali di Gwangji dominano le aziende tricolori Myrtha Pools e Arena

3' di lettura

L’accoppiata Universiadi-Mondiali di nuoto funziona. Dopo Fukuoka e Kazan, anche Gwangju è pronta al bis: impianti costruiti per i Giochi mondiali degli universitari del 2015 e poi utilizzati quattro anni più tardi per la rassegna iridata delle discipline acquatiche: esempio perfetto di eredità duratura.

Così anche i giornalisti alloggeranno nel villaggio e non negli alberghi: una serie di palazzine che fino al 28 luglio ospiteranno 6mila persone, giunte in Corea del Sud per la diciottesima edizione di un Mondiale dalle tante novità: la pallanuoto da spiaggia come sport dimostrativo, il sincronizzato ridenominato “nuoto artistico”, una maggiore visibilità agli sponsor sulle cuffie e premi più lauti per gli atleti.

Crescono i premi

Il montepremi complessivo della rassegna sfiorerà invece i sei milioni di dollari, considerando anche il bonus di 30mila dollari per i record del mondo. A fare la parte del leone ovviamente il nuoto che assegnerà 2 milioni e 730mila dollari, seguito da sincronizzato (1,070 milioni), tuffi (780mila), pallanuoto (720mila), fondo (420mila) e tuffi da grandi altezze (127.800).

Nelle corsie in ogni finale oltre alle tre medaglie saranno in palio 65mila dollari, mentre dal trampolino e dalla piattaforma oltre ad oro, argento e bronzo si battaglierà a colpi di salti mortali e avvitamenti per conquistare 60mila dollari. A ciascun vincitore spetterà un assegno di 20mila dollari, il piazzato si accontenterà di 15mila, mentre al terzo ne andranno 10mila e all'ottavo duemila. La squadra che vincerà l’oro della pallanuoto, oltre al biglietto diretto per l’Olimpiade di Tokyo, si dividerà 80mila dollari.