Ai notai nuovi poteri con l’obiettivo di tutelare i soggetti più fragili

Dal 28 febbraio i notai saranno di fatto parificati all’autorità giudiziaria sul potere di rilascio delle autorizzazioni di legge per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali intervenga una persona destinataria di misure di protezione (vale a dire un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno); oppure l’oggetto sia un bene ereditario.

Lo prescrive l’articolo 21 del Dlgs 149/2022, che entrerà in vigore l’ultimo giorno di febbraio per effetto dell’articolo 1, comma 380, della legge di bilancio per il 2023 (la legge 197/2022) che ha anticipato alcune parti della riforma della giustizia civile (compresa questa) rispetto alla scadenza generale del 30 giugno.

In sostanza, dal 28 febbraio prossimo, per queste autorizzazioni ci si potrà avvalere di un notaio, in alternativa al tradizionale ricorso all’ autorità giudiziaria.

La competenza del notaio

La nuova norma attribuisce la competenza autorizzatoria al «notaio rogante», senza altre limitazioni. Pertanto, a qualsiasi notaio potrà essere richiesto di emanare l’autorizzazione, alla sola condizione che si tratti del notaio incaricato della stipula dell’atto per il quale occorre il rilascio dell’autorizzazione. Ad esempio, un notaio di Torino può essere incaricato di una donazione (e, quindi, di rilasciare la occorrente autorizzazione) avente a oggetto un terreno ubicato a Palermo da un nonno residente ad Ancora a favore di un nipote minorenne residente a Roma.

Il perimetro del potere notarile

Rientrano nell’ambito del potere notarile di autorizzazione: