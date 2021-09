Ai partiti una dote di 38 milioni. Solo il 3,3% firma il due per mille

Aggregando i bilanci dei quattro principali partiti presenti in Parlamento, con l’esclusione del Movimento 5 Stelle, che non accetta contributi ai partiti, risulta che il 44% dei loro proventi deriva dal 2 per mille e il 43% dalle donazioni delle persone fisiche, sui quali verosimilmente esse applicano la detrazione Irpef consentita. La Lega per Salvini premier e il Partito Democratico dipendono, sul versante economico, del tutto da questi fondi, che costituiscono, rispettivamente, il 98% e il 99% delle loro entrate da gestione caratteristica; percentuale, questa, che si attesta al 78% per Fratelli d’Italia e al 47% per Forza Italia.

Le preferenze: 36% al Pd

Le preferenze di quanti devolvono il 2 per mille vanno prevalentemente verso i partiti di una possibile coalizione di centro sinistra, che nel 2020 sono stati scelti da più della metà dei contribuenti: nel giro di sei anni, tuttavia, si è ridotta notevolmente la loro quota sul totale delle devoluzioni (-15%), ma resta più alta di almeno una decina di punti del peso elettorale attribuito loro dai sondaggi elettorali. La variazione è attribuibile principalmente a un calo nei confronti del Pd, che però resta ancora di gran lunga il partito più premiato, con il 36% delle opzioni complessive in dichiarazione.

Nel centrodestra aumentano Fdi e Lega

Nel perimetro di una possibile coalizione di centro destra, si assiste alla perdita della capacità di attrazione di Forza Italia e all’aumento del flusso di contribuenti che preferiscono finanziare Fratelli d’Italia e la Lega.

L’analisi su base regionale mette in luce una propensione dei contribuenti a sostenere i partiti nelle aree in cui sono più presenti e strutturati. Il peso delle scelte del due per mille in una regione - questo numero varia tra le 320mila della Lombardia e le 3mila del Molise - dipende, ovviamente, anche da quanti contribuenti vi risiedono.

La maggiore o minore propensione regionale al finanziamento dei partiti può essere misurata considerando la differenza tra la percentuale di una regione sul totale delle devoluzioni e quella della stessa regione sul totale dei contribuenti. Un valore positivo è segno, quindi, di una maggiore propensione.