Ai piccoli Comuni assegnati 7,7 miliardi in 39mila interventi

La copertura sostitutiva del Pnrr ha riguardato i 3,5 miliardi stanziati per questo obiettivo (cantieri per strade o riqualificazione di edifici pubblici) dal governo Conte-2 con la manovra per il 2020 (legge 160/2019) e il Dl 104/2020. Un importo del genere, pari a poco meno dell’1,6% del Pnrr, non sembra in grado in realtà di stravolgere l’agenda del Piano. E va detto che non tutti hanno guardato a questa diffusione di risorse come a un problema, perché ad esempio la Corte dei conti nell’ultima relazione semestrale al Parlamento ha giudicato il «livello elevato di partecipazione alle procedure di selezione e al loro esito favorevole» come il segno della «capacità di cogliere la portata del Pnrr» da parte dei sindaci.

I nuovi asili nido

Fra gli interventi nazionali finanziati ex post dal Pnrr rientra anche una parte dei nuovi asili nido promessi dal Piano. Il termine per l’aggiudicazione di questi lavori è stato appena prorogato, dal 31 maggio al 30 giugno, dall’articolo 7 dell’ultimo decreto Pa pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Dl 51/2023).

