Ai piedi del Brenta, sette indirizzi dove scoprire l'essenza del turismo naturale

Tutto può nascere da una riga. «Per Omar, mio marito, è stato un tratto di matita. Ha avuto la visione di una casa con un tetto d'erba, poi ha tirato una riga. Ce la siamo immaginata così, nascosta come un rifugio, in cui i confini si annullano», racconta Elisa Periotto, proprietaria con la famiglia di Casariga , nomen omen, nascosta nella piega di un pendio nei pressi di Comano Terme, in Trentino. Dall'esterno, dove il tetto sembra essere la continuazione del grande prato - 1.000 metri quadrati, come una platea - si vede solo legno di larice, muri in pietra fatti con i massi raccolti durante gli scavi, vetro e acciaio corten. Ma soprattutto prati, boschi di conifere, fiori. Un tripudio di profumi, sovrastato da quello del legno di pino grezzo, che ritrovo anche nella camera, come se la parete-vetrata non esistesse. Dentro è fuori, fuori è dentro. Casariga, esempio concreto di simbiosi tra architettura e natura, è eco-sostenibile e ad alto risparmio energetico, offre sistemi di climatizzazione passivi, colonnine di ricarica Tesla, e-bike e solo sette camere.

L'esterno dell'agriturismo Casariga, a Comano Terme, completamente integrato nell'ambiente.

In una di queste mi trovo io ora, con la sensazione di essere lì fuori, nel verde, che induce a un rallentamento naturale dei ritmi cardiaci e concilia il sonno: vedremo stasera. Intanto mi raccontano che qui capita, alla mattina presto, di scorgere qualche capriolo, che si avvicina senza paura. L'arredo è minimalista e quasi monacale, perché «chi entra deve saper vedere l'essenzialità come un valore», sottolinea Elisa, mentre mi invita a seguirla nel suo meleto, mostrandomi il monte Casale, dalla cui vetta, a 1.600 metri, il panorama spazia dalle Dolomiti del Brenta alla Marmolada, dall'Adamello al lago di Garda. Sto già pensando al trekking del giorno dopo, lungo la strada forestale, tra paesini e malghe. «Bisogna camminare per vedere il mondo da un altro punto di vista. Noi non ci siamo mai fermati». Non mi può trovare più d'accordo.

Penso al rapporto poetico con la natura che aveva Giovanni Segantini, il pittore divisionista nato nella vicina Arco, che, nelle sue tele, prima del trasferimento in Engadina, narrava tutto l'amore per il suo Trentino. La vita rurale, l'idillio alpestre, i pascoli, gli scorci di paesaggio, i cieli immensi. Si ritrovano anche negli acquerelli di Dürer, nei ricordi di Mozart, nell'immaginazione visiva di altri artisti, tra cui Fortunato Depero, che in Trentino erano nati o venivano spesso. «Io accarezzo col pennello i fili d'erba, i fiori, gli animali e l'uomo», ripeteva lo stesso Segantini, a cui è stata dedicata l'omonima Galleria all'interno di Palazzo Panni, ad Arco. Nacque a metà Ottocento sotto il Castello Asburgico, raggiungibile dal centro storico attraverso l'antica olivaia, dove il mio sguardo è puntato in questo istante.

Una terrazza dell'agriturismo Maso Bòtes, ad Arco di Trento.

Camminando, metaforicamente, sono arrivata ora alla Tenuta Maso Bòtes , di proprietà della famiglia Santuliana: una struttura rotondeggiante ad anfiteatro, in pietra, ispirata ai vecchi muretti a secco, in un gioco di forme concave e convesse. Con frantoio, arnie per le api e solo sette camere, di cui alcune, come la Castel d'Arco dove mi trovo, affacciate sull'antico maniero e sulla zona cara a Segantini. Atmosfera di ieri, ambiente bucolico, ma all'interno dettagli contemporanei, tra cui la poltrona Barcelona di Mies van der Rohe. Altre quattro stanze, tra cui la Garda Lake, regalano, invece, una bella vista sul lago dalla collina, in particolare al tramonto. Difficile non esserne sedotti. Facile, invece, capire perché questa zona del Trentino, definito “il Tirolo italiano”, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento divenne la meta più ambita dalle teste coronate e dall'alta società dell'Impero Asburgico.

La hall del Lido Palace, a Riva del Garda.

Il Lido Palace , cinque stelle a Riva del Garda, durante la Belle Époque raggiunse il suo massimo splendore e ancora oggi, dopo il restyling a cura dell'architetto Alberto Cecchetto, si respira quell'eleganza austera, accostata a echi moderni, come gli arredi di design e i tocchi insoliti di colore. Dalla suite Apponale, il colpo d'occhio sul lago è completo: dalla Fraglia, il Circolo Vela da dove partono le regate internazionali, alle montagne come cima Rocchetta, che calano a picco sull'acqua, e, in lontananza, anche la chiesetta di Santa Barbara. Ci hanno pensato pittori, poeti, scrittori a celebrare le acque del Garda, ma io ora immagino la Granduchessa russa Olga Aleksandrovna Romanova, sorella dello zar Nicola II, o la Regina Elena, moglie di Vittorio Emanuele, rimanere stupite dallo stesso incanto del lago. Da scoprire salendo sul monte Baldo e sul monte Brione, che attirano biker, rocciatori, patiti del deltaplano. Mi concedo un altro punto di vista facendo yoga sul lago nella zona sud del grande parco, tra cedri centenari, cipressi, bossi e palme che conferiscono un'allure quasi più mediterranea a questo angolo di Trentino.