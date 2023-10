Ai piedi dell’Etna - Tenuta di Monaci delle Terre Nere

Immerso in una tenuta siciliana alle pendici del grande vulcano Tenuta di Monaci delle Terre Nere (25 ettari di trionfo della natura e della biodiversità, tappa Relais&Chateau), ha l’anima di un rifugio accogliente, frutto di una ristrutturazione di grande eleganza di una tenuta tipica etnea, tra ulivi e vigneti in zona Zafferana Etnea. Prende forma da antichi terrazzamenti di vigneti, uliveti, un ampio orto, erbe aromatiche e oltre 150 varietà di alberi da frutto, che diventano gli ingredienti della ricca e genuina colazione e della cucina di Locanda Nerello che concentra le sue attenzioni ai prodotti locali e del loro orto, con presidi Slow Food e una carta vini che spazia sia nel panorama internazionale dei vini naturali sia rappresenta tutte le sfumature enoiche del vulcano. Nella tenuta di Monaci troviamo un ricco vigneto dove passeggiare tra i filari e degustare i vini Guido Coffa prodotti con pratiche biodinamiche e naturali, vini tipici dell’area. Tra le varietà autoctone del territorio prodotte dal vigneto di Monaci delle Terre Nere ci sono il Nerello Mascalese e il Carricante. La struttura, un autenico ‘wine retreat’, si trova sulla Strada del Vino dell’Etna, ideale per scoprire il territorio Etneo attraverso il “sentiero” della vigna e del vino, a piedi o a cavallo. L’Etna è una delle zone più propizie per la viticoltura nonché uno dei territori che produce tra le più pregiate e riconosciute etichette siciliane.



8/9 Menu