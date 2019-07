Ai professionisti prestiti agevolati con rating

LEGGI ANCHE / Minibond e prestiti alle imprese. Sinergia tra fondi Ue e finanza

Dal canto loro le Casse riunite in Adepp (oltre 20, che rappresentano 1,6 milioni di professionisti) aderiranno via via con proprie risorse.

La prima a partire è la Cassa forense, che ha già deliberato gli stanziamenti necessari per offrire una percentuale base di garanzia, pari al 10% dell’importo richiesto agli iscritti.

«Questo accordo potenzia il ruolo di sostenibilità sociale che le Casse devono svolgere - spiega il presidente della Cassa Nunzio Luciano, che è anche vicepresidente Adepp- una volta messi al sicuroi conti e garantita la sostenibilità finanziaria ora per noi è il momento di occuparci del futuro dei nostri giovani e di offrire loro più strumenti per facilitarne l’attività». In questo senso Cassa forense ha già lanciato bandi e avvisi di welfare attivo per gli avvocati iscritt1.

Secondo l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, «grazie a questa iniziativa potremo contribuire concretamente al sostegno dell'attività professionale nel nostro Paese». Per Palermo l’accordo con Adepp è solo il primo passo: «Stiamo sviluppando un innovativo approccio di sistema che consentirà, grazie all'utilizzo di risorse sia di Cdp che degli enti professionali, di generare benefici ancora maggiori dagli interventi del Fondo di garanzia per le Pmi in favore dei liberi professionisti».