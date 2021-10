Ai revisori legali 90 giorni per sanare le carenze sui crediti formativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre mesi per mettersi in regola con i crediti formativi. È il tempo che il decreto 135/2021, in vigore dal 19 ottobre, riserva ai revisori legali non in regola con la formazione relativa al triennio 2017-2019. La disposizione consente al singolo revisore di regolarizzare la propria posizione assolvendo all’obbligo formativo del triennio 2017/2019 entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e quindi entro il 17 gennaio 2022.

Il portale del Mef

In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non siano in regola di provvedere a tale adempimento esclusivamente attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale Fad del ministero dell’Economia e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.

Il canale formativo sarà attivo per tale finalità da domani, con l’ulteriore conseguenza che non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale compreso tra il 19 ottobre 2021 e il 17 gennaio 2022 riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi quali quelli predisposti da enti pubblici e privati accreditati, Ordini professionali, società di revisione.

L’obbligo di aggiornarsi

La formazione professionale continua garantisce e accresce la preparazione e l’aggiornamento professionale del revisore legale e assicura che gli incarichi assunti siano svolti in aderenza a elevati parametri di qualità. Si tratta di una finalità coerente con le previsioni del legislatore europeo contenute nella direttiva 2006/43/Ce, come modificata dalla direttiva 2014/56/Ue che assegnano al registro dei revisori legali la funzione di garante della correttezza nell’effettuazione della revisione dei bilanci.

Le modalità per l’assolvimento dell’obbligo formativo sono contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 39/2010 e riguardano tutti gli iscritti al registro indipendentemente dalla collocazione nella sezione A o nella sezione B. Pertanto anche gli iscritti non titolari di incarichi di revisione sono soggetti all’obbligo.