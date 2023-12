AI: la svolta per le supply chain digitali e integrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Negli ultimi anni, le supply chain sono diventate molto più difficili da gestire. Flussi fisici più lunghi e globalmente interconnessi riflettono la crescente complessità dei portafogli di prodotti. La volatilità dei mercati, aggravata dalla pandemia di Covid-19, ha aumentato la necessità di agilità e flessibilità. E una maggiore attenzione all'impatto ambientale delle supply chain sta innescando la regionalizzazione e l'ottimizzazione dei flussi.

Vi è un ultimo fattore da evidenziare in questo quadro già molto articolato: nonostante i consistenti investimenti in digitalizzazione effettuati negli ultimi anni, le imprese faticano ancora a fornire le capacità necessarie alle diverse funzioni di business per gestire la catena di valore in modo olistico ed efficiente. I numerosi team coinvolti nei processi incentrati sulla supply chain spesso continuano ad agire per compartimenti stagni, ottimizzando i propri obiettivi interni anche quando non allineati con i target aziendali, talvolta a causa della visibilità limitata lungo la catena del valore dell’impresa.

Le soluzioni di gestione della supply chain basate sull'intelligenza artificiale (AI) sono strumenti potenti per aiutare i singoli team e le aziende ad affrontare queste sfide. Un approccio end-to-end integrato ha la potenzialità di fornire nuove opportunità a tutte le aree di un’impresa, dall'approvvigionamento alle vendite. La capacità dell'AI di analizzare enormi volumi di dati, comprendere le relazioni, fornire visibilità sulle operazioni in modo trasversale, e supportare processi decisionali più strutturati rende l'AI un potenziale fattore di cambiamento. Sfruttare al meglio queste soluzioni, tuttavia, non è semplicemente una questione di tecnologia. Per cogliere tutto il valore dell'AI servono misure organizzative concrete

Esempi di AI nella supply chain

L'AI offre una moltitudine di vantaggi alla supply chain. Migliora l'efficienza automatizzando i task ripetitivi e realizzando previsioni accurate. Migliora il processo decisionale fornendo informazioni derivate da grandi quantità di dati non solo riscostruendo il passato recente, attività tutt’altro che scontata, ma anche fornendo previsioni accurate sul futuro prossimo. Aumenta inoltre la resilienza consentendo alle supply chain di anticipare le interruzioni e rispondere in modo proattivo.

Una delle supply chain più complesse è l’energia: è sufficiente la notizia di uno sciopero in una centrale a carbone in Australia per indurre oscillazioni importanti sul prezzo del gas, e quindi dell’energia elettrica in Italia. Nel 2022 il prezzo dell’energia ha segnato picchi di prezzo 40 volte superiori ai prezzi medi del 2020, causando tensioni finanziarie fortissime sugli operatori del mercato. Il mercato unico europeo dell’elettricità accoppia in modo diretto le dinamiche industriali tedesche con i consumi italiani.