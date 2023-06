Aicube 4.0: termina la collaborazione tra Gruppo VéGé e Carrefour Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

È durata tre anni la collaborazione tra Gruppo VéGé e Carrefour Italia in seno alla centrale d’acquisto Aicube 4.0, acronimo di Associazione imprese internazionali indipendenti 4.0, fondata nel 2019. Le due catene hanno deciso di terminare la partnership alla fine del 2023 rispettando il patto sottoscritto che non prevedeva il recesso anticipato. Saranno mantenuti fino a fine anno sia gli impegni in essere, già stipulati con i partner dell'industria di marca, che eventuali accordi ancora in corso di definizione. Resterà invariata, inoltre, la collaborazione con l’industria di marca in merito a trends e dati sul consumo, in modo da indirizzarne ancora sinergicamente la crescita. «Una separazione soft perché le due catene potrebbero trovare altre modalità di collaborazione in un’ottica di maggior efficacia» si legge in una nota congiunta.

«La partnership stretta con Carrefour nella creazione di Aicube 4.0 è stata un’esperienza di cui andare fieri - spiega Giovanni Arena, Presidente di Gruppo VéGé -. Insieme abbiamo dato il via ad una collaborazione che si è dimostrata solida e proficua mettendo a frutto il meglio delle esperienze acquisite in questi anni nel costruire una realtà in grado di portare vera innovazione nella distribuzione moderna. Gruppo VéGé proseguirà il suo percorso evolutivo secondo i dettami inseriti nel Piano VéGé 2030, puntando sul rafforzamento delle proprie imprese, crescita per acquisizioni, forte digitalizzazione, consolidamento delle attività nell'ambito della sostenibilità e marcata innovazione di format». Da parte sua Christophe Rabatel, ad di Carrefour Italia aggiunge: «Siamo felici di aver compiuto questo percorso insieme a Gruppo VéGé in questi anni. È stata una grande occasione per sviluppare rapporti solidi con grandi partner e per collaborare con successo ad uno dei progetti più ambiziosi della distribuzione moderna. Questa esperienza è una dimostrazione del pieno radicamento di Carrefour in Italia e confermiamo il nostro impegno in questo senso: continueremo a lavorare per creare valore insieme per tutti i nostri partner, anche grazie alle importanti sinergie su cui un gruppo internazionale come il nostro può contare».