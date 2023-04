Aie, auto: ecco come l’elettrico manderà in soffitta la domanda di greggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le vendite di auto elettriche continueranno a registrare una «crescita esplosiva» quest'anno, raggiungendo quasi un quinto del mercato mondiale dell’auto. Queste le stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie), che inizia a mettere in conto l’impatto sulla domanda di greggio. Nel dettaglio secondo l’Agenzia la tendenza di fondo delle auto elettriche finirà per ridurre la domanda di petrolio di circa 5 milioni di barili al giorno entro l’orizzonte del 2030. Nel 2023 la domanda di greggio è prevista attorno a 101,9 milioni di barili al giorno.

Nel 2023 14 milioni di immatricolazioni di e-car (+35%)

Secondo il report dell'Aie, se nel 2022 sono state vendute nel mondo oltre 10 milioni di vetture elettriche, quest'anno le immatricolazioni di e-car dovrebbero raggiungere 14 milioni, con un progresso del 35%. Aie mette in evidenza che la crescita è «esplosiva», considerando che le vetture elettriche sono passate da una quota di mercato del 4% nel 2020, al 14% nel 2022, fino al 18% previsto per quest'anno.

Loading...

Due vetture elettriche su tre vendute in Cina

I veicoli elettrici sono venduti prevalentemente nei mercati mondiali dove sono maggiori i volumi di nuove auto, ovvero in Cina, Usa ed Europa. L'ex-impero di mezzo, per altro, ha allungato il passo al punto che in generale circa due vetture elettriche su tre sono vendute in Cina, paese che vanta il dominio di fabbriche di batterie e componentistica per le auto elettriche. L'Aie stima che il mercato delle auto elettriche raggiungerà presto il 60% delle vendite nelle tre principali aree geografiche, tenendo conto delle regole ambientali, che stanno diventando più stringenti. In Unione europea, ad esempio, le auto a motore termico dovrebbero sparire entro il 2035.

Vendite e-car triplicate in India

Ma al di là dei grandi mercati, l'Aie nota tendenze incoraggianti nella mobilità a zero emissioni anche in altri Paesi: ad esempio le vendite di auto elettriche sono triplicate in India e in Indonesia l'anno scorso, anche se la base di partenza era modesta. Sono più che raddoppiate in Thailandia. Il direttore dell'Aie, Fatih Birol, ritiene che lo sviluppo rapido delle auto elettriche provocherà una trasformazione storica nella produzione mondiale di auto. E la tendenza avrà implicazioni importanti sulla domanda di greggio, con le auto elettriche che «cancelleranno nel 2030 il fabbisogno di almeno cinque milioni di barili di petrolio al giorno, tanto più che dopo le autovetture seguiranno pullman e camion elettrici», ha concluso.