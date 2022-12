Aie: slancio rinnovabili senza precedenti. Saranno la prima fonte di energia nel 2025

La guerra in Ucraina, spiega il Report, ha rappresentato un momento decisivo per le rinnovabili in Europa con Governi e imprese stanno cercando di sostituire rapidamente il gas russo con alternative. Si prevede che la quantità di capacità di energia rinnovabile aggiunta in Europa nel periodo 2022-27 sarà il doppio rispetto al quinquennio precedente, guidata da una combinazione di preoccupazioni per la sicurezza energetica e ambizioni climatiche. Una diffusione ancora più rapida di fotovoltaico, eolico e solare potrebbe essere raggiunta se gli Stati membri dell’Ue attuassero rapidamente una serie di politiche, tra cui la semplificazione e la riduzione dei tempi di autorizzazione, il miglioramento della progettazione delle aste e la fornitura di una migliore visibilità sui programmi delle aste, nonché il miglioramento dei sistemi di incentivi per il supporto del solare sui tetti.

Cina protagonista

Al di là dell’Europa, la revisione al rialzo della crescita dell’energia rinnovabile per i prossimi cinque anni è guidata anche da Cina, Stati Uniti e India, che stanno tutti attuando politiche e introducendo riforme normative e di mercato più rapidamente di quanto previsto in precedenza per combattere la crisi energetica. Come risultato del suo recente quattordicesimo piano quinquennale, la Cina dovrebbe rappresentare quasi la metà delle nuove rinnovabili globali aggiunte di capacità di potenza nel periodo 2022-2027. Nel frattempo, lo US Inflation Reduction Act ha fornito nuovo supporto e visibilità a lungo termine per l’espansione delle rinnovabili negli Stati Uniti.

Lo scenario accelerato

Il rapporto presenta anche uno scenario accelerato in cui la capacità di energia rinnovabile cresce di un ulteriore 25% rispetto alla previsione principale. Nelle economie avanzate, questa crescita più rapida richiederebbe di affrontare diverse sfide normative e autorizzative e una più rapida penetrazione dell’elettricità rinnovabile nei settori del riscaldamento e dei trasporti. Nelle economie emergenti e in via di sviluppo, significherebbe affrontare le incertezze politiche e normative, la debole infrastruttura di rete e la mancanza di accesso a finanziamenti a prezzi accessibili che ostacolano i nuovi progetti.