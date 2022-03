Aiea rassicura su Chernobyl: «Nessun impatto su sicurezza». Raffreddamento a rischio

I sette pilastri sono stati violati anche con l’occupazione della più grande centrale atomica d'Europa, quella di Zaporizhzhia, che i soldati russi hanno preso nella notte tra il 3 e il 4 marzo.

Aiea pronta al soccorso

È la prima volta nella storia che una centrale nucleare attiva si trova sotto il controllo militare di uno Stato invasore e anche qui gli sviluppi sono imprevedibili, considerando che si tratta di sei reattori nucleari modello Vver-350, una vecchia tecnologia sovietica ad acqua pressurizzata, che ha bisogno dell’intervento umano per funzionare correttamente.

Con l'attacco alle centrali Vladimir Putin sta violando anche l'articolo 56 dell'integrazione al trattato di Ginevra: «Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari».

Il direttore generale dell’agenzia, Rafael Mariano Grossi, aveva già sottolineato in una dichiarazione del 3 marzo la necessità di evitare un’azione militare, che minaccia la sicurezza delle centrali nucleari ucraine.«Resto fortemente preoccupato per il deterioramento della situazione in Ucraina, in particolare per le centrali nucleari del Paese, che devono essere in grado di continuare a funzionare senza alcuna minaccia alla sicurezza», ha sostenuto Grossi.

Il direttore dell’Aiea si è anche detto «pronto ad andare a Chernobyl», facendo presente che lo avrebbe fatto non appena possibile, «perché non si può ignorare la richiesta di assistenza arrivata da Kiev».